ABB FOMGET'le UEFA Hedefi - Son Dakika
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Spor

ABB FOMGET'le UEFA Hedefi

24.07.2025 11:22
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ABB FOMGET, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur atlamayı hedefliyor. Maçlar Arnavutluk'ta.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in kulüp başkanı Yalçın Demirkol, yeni hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde tur atlamak olduğunu söyledi.

Yalçın Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde çok önemli iki maça çıkacaklarını belirterek, "30 Temmuz'da Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile oynayacağız. Bu maçı kazanırsak 2 Ağustos'ta da İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile karşılaşacağız. Hedefimiz iki maçı da alarak ikinci eleme turuna yükselmek." dedi.

Maçların daha önce Ankara'da oynanmasının planlandığını anımsatan Demirkol, "Ancak İsrail temsilcisi Kiryat Gat, güvenlik gerekçesiyle UEFA'ya itirazda bulundu. UEFA da maçları Arnavutluk'ta oynatma kararı aldı. Bu karar bizim arzu ettiğimiz bir durum değildir. Başkentte Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapmayı ve saha avantajımızı kullanmayı çok istiyorduk." diye konuştu.

"Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz." diyen Demirkol, şunları kaydetti:

"Bu nedenle maçın siyasi tartışmaların gölgesinde kalmasını istemiyoruz. Biz siyasetin değil, sporun parçasıyız. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki maç nerede oynanırsa oynansın biz sahaya kazanmak için çıkacağız."

"Şampiyonluğumuz tertemizdir"

Yalçın Demirkol, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde önemli badireler atlattıklarını ve hak ettikleri şampiyonluğu kazandıklarını söyledi.

"Şampiyonluğumuza çeşitli ama haksız itirazlar oldu." diyen Demirkol, " Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyonluğumuzu tescil ederek gereğini yaptı. Bu, kulübümüz adına beklenen ve hak edilmiş bir karardı. Bu karar, sezon boyunca sahada gösterdiğimiz istikrarlı ve ahlaklı mücadelenin resmi de bir teyididir. Şampiyonluğumuz tertemizdir. Sahada alın teriyle, emekle, adaletle kazanılmış bir zaferdir. Bu başarıda emeği geçen başta teknik ekibimize, sporcularımıza, yöneticilerimize ve en önemlisi bize her şartta inanan taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye ve başkent Ankara'yı temsil etmenin sorumluluğunu taşıdıklarını aktaran Demirkol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arnavutluk'ta da bu bilinçle sahaya çıkacak, tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Sporcularımız en iyi performanslarını sergilemek için hazır. Hedefimiz öncelikle bir üst tura yükselmek, ardından grup aşamasına kalarak kalıcı bir başarıya imza atmak. Şampiyonlar Ligi'nde sadece tur atlamayı değil, kalıcı başarılar elde etmeyi hedefliyoruz. Amacımız grup aşamasına, yani lig statüsüne kalmak ve bu seviyede galibiyetler alarak Avrupa'da güçlü bir iz bırakmak. Bu hedef doğrultusunda kadromuzu önemli takviyelerle güçlendirdik. Teknik ekibimiz kamp sürecini detaylı bir şekilde planladı. Takım yapımızı, Avrupa arenasında rekabet edebilecek seviyeye getirdik. Şimdi bu çalışmaların karşılığını Avrupa sahnesinde almak istiyoruz."

Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Futbol, ankara, Kadın, Spor, Son Dakika

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