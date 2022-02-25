Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır - Son Dakika
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Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır

25.02.2022 23:25

Trabzonspor'un Kayserispor'u 2 farklı geriden gelip 3-2 kazandığı karşılaşmadan sonra bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı mücadele hakkında değerlendirmelerde bulundu. Taraftara teşekkür eden Avcı, "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçın ardından açıklamalarda bulunan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Abdullah Avcı, "Harika gidiyoruz, çok mutluyuz" dedi.

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"BUNUN TADINI ÇIKARMAMIZ GEREKİYOR"

Hata yapma lükslerinin olmadığını belirten Avcı, "Şampiyonluk hikayeleri böyle maçlarda yazılıyor. Hiçbir rakip kolay değil. 14 puan önde olabiliriz ama bizim gergin olmaya hata yapmaya hakkımız yok. Şampiyon gibi oynamamız ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Taraftara teşekkürler. Trabzonspor'un DNA'sında böyle geri dönüşler var. İki topumuz direkten döndü. Trabzonspor ikinci yarıda harika bir tempo yaptı." dedi.

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Son Dakika Spor Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır - Son Dakika
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