Abdullah Avcı\'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

Süper Lig'de Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, NTV'de Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına katıldı. Geçmiş döneme dair konuşan Abdullah Avcı, ses getirecek bir Fenerbahçe itirafında bulundu. .

"SÜRECİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM''

''Bahis soruşturması hakkında söylemek istediğin bir şey var mı?'' sorusuna cevap veren Abdullah Avcı, ''Sürecin doğru olmadığını düşünüyorum şu an itibariyla! Şöyle düşün, her şey varsa çıksın ortaya, bunla ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi ben bir tek direktörüm takımda, her sene kurallar değişebiliyor, her sene başı bize bilgilendirme ve güncelleme için hoca yolluyor yeni kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı yapılıyor; bunu örnek olarak anlattım. Liglerimizin sponsoru bahis şirketidir, baktığında doğru mu? Ben şöyle ifade ediyorum, sıfırlayamazsın ama sezon başları bahisle ilgili kuralları sadece futbolcu değil, teknik heyet, futbolcu, çalışan personel, sağlık ekibi, performans neyse bütün bu profesyonelleri bir bilgilendirme toplantısı yapıp, neyin ne olduğunu ifade etmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor, bu oranı sıfırlayamayız, daha aza düşürebiliriz.'' dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTERDİM"

''Çalıştırmak istediğin, kalbinin kuytusunda bir takım var mı Türkiye'de?'' sorusunu da yanıtlayan deneyimli teknik adam, ''Bütün hepsi ile benim şeyim oldu, istendim. Bir dönem şunu çok istedim, Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Şampiyon 2 tane büyük ve zor bir camianın, uzun süre olamamışları, bunu Trabzon'da yaşadıktan sonra Fenerbahçe'de yaşamayı çok böyle o dönem istemiştim. Şu an hissettiğim öyle bir şey yok, ama o dönemi hala sıcak olduğu için söyleyebilirim.'' sözlerini sarf etti.