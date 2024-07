Abdullah Avcı: "Yarın akşama hazırız" - 1

Spor

TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın akşamki müsabakaya hazır olduklarını belirterek, iyi oyunla turu geçmek istediklerini söyledi. Takım kaptanı Uğurcan Çakır ise rakibe hazır olduklarını belirtti.

Trabzonspor, yarın akşam UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenlediler.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk maçta rakibin güçlü taraflarını bize karşı iyi kullandığını belirterek, "İlk maçta rakip güçlü taraflarını bize karşı çok iyi kullandı. Kenar ortalar, taçlar da bize karşı etkili oldular. Bizimde etkili olduğumuz pozisyonlar da var. Kaptanımız o gün iyi performans gösterdi. İlk resmi müsabaka ve Avrupa Kupaları olması açısından kazanmak açısından son derece önemliydi. Rakibin oynayacağı sistemleri düşünerek buna göre hazırlıklar yaptık. Yarın akşam taraftarımız önünde daha iyi bir oyun oynayıp kazanarak turu geçmek istiyoruz. İki perdeli oyunun ilki bitti. Bir 90 dakika daha var. Oyunun içinde her an konsantrasyonu yüksek, oyun kalitesi daha yukarıda olacak bir oyun olacaktır. Umarım taraftarımızla birlikte bunun karşılığını alacağız" dedi.

Abdullah Avcı, önceliğinin maçı kazanmak olduğunu belirterek, "Yaşımın 61 olması ve şehrin plakasıyla aynı olması sebebiyle beraber de umarım hep beraber yaşarız. Verilen istatistikler tarihte hep yer alır bunlar da önemlidir. Ama öncelikle iyi oyun ve maçı kazanmak cebine almak benim için çok daha değerlidir. Bizim hedeflerimize giderken maç kazanmak bizim adımlarımızı çok hızlandıracaktır. Öncelikli olan yarınki maçı kazanmak kazandıktan sonra basın toplantısında istatistikilerle ilgili düşüncelerimizi aktırmış oluruz. Önceliğim maçı kazanmak ve önümüze sağlıklı bakabilmek "ifadelerini kullandı.

Sezona başlarken planlamalar yaparak başladıklarını belirten Avcı, "Başkan ve yönetim kurulu harika bir şekilde çalışarak transfer konusunda bir çok takımdan önde olmamızı sağladılar. Ama halen daha eksiklerimiz var. Oynatmak istediğim formasyona uygun oyuncular olmadığında formasyonda bazen değişiklikler yapacak esnekliğe sahip olmak gerekiyor. Bizde böyle bir teknik ekibiz. Formasyonda bazen değişiklikler olacak. Oyuncu profilleri bunu belirleyecek. Bir sürü departmanımız var. Bu sezon 55 maç oynama planımız var ve bir oyuncunun dahi 55 maç oynama durumu yok. Maç trafiği çok yoğun gidiyor. Toparlanmak kolay olmuyor. Çok değil ama bir kaç tane değişiklik olacak" şeklinde konuştu.

2-3 oyuncu daha transfer etmeyi planladıklarını belirten Avcı, "8-10 bölgesi için belki 7-8 tane oyuncu ile görüştük bazen rakamlara ulaşmak çok kolay olmuyor. Bazen de elindeki oyuncuya göre formasyona göre değişiklik yapabiliyorsun. O bölge için çalışmalarımız devam ediyor. Onuachu ve Wegorst ismi medya da dolaşıyor ama başka isimlerle de görüşüyoruz. Stoper konusu var. Devam ediyoruz. 8-10 bölgesi içinde çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Turu geçmeleri halinde yine Avrupa'da devam edeceklerini belirten Avcı, "Bu turdan sonra diğer turu da geçersek Avrupa Kupalarında devam edeceğiz. Play-off'dan sonra sonuç ne olursa olsun bu sezon Avrupa Kupalarında 12 maç oynayacağız. Bu aldığın duruma ve pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Burada yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor'un Avrupa'da olması önemli. Süper Lig'i ve Türkiye Kupası'nı da katarsak ortalama 55 maç oluyor. Oyuncunun 55 maç oynama gibi bir durumu olamaz. Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu ligin domino taşlarıdır. Her zaman yarışmışlardır. Bunların içinde de sonuçların ekonomi ile ilgili değil, organizasyonla ve derbilerden çıkan sonuçlarla her zaman birbirlerine üstünlük sağlamışlardır. Her zaman ekonomiyle yarışamazsın. Trabzonspor her zaman vazgeçmeden ve karakteriyle yarışacak. Biz ekonomik olarak onlarla yarışamayız bu bir gerçek. Ama karakteriyle ve inadıyla Trabzonspor yarışacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır ise ilk maçta avantajlı bir skor ile döndüklerini belirterek, "İlk maçtan avantajlı bir skor ile dönüyoruz. Ama ilk resmi maç olmasının verdiği bir form durumu var. Aslında pek istediğimiz oyunu sergileyemedik ama avantajlı döndük. İlk maçlar zor oluyor. İkinci maç için çalıştık. Rakibimize hazırız. Yarın akşam burada turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Şampiyonası'nda 40-45 gün geçirdiğini belirten Çakır, "Güzel bir başarı elde ettik. Ülkemizi mutlu ettik. Oynamak-oynamamak önemli değil. Önemli olan milli bayrağı temsil ediyoruz bu önemli bir gurur. Ondan sonra Abdullah Avcı bana fazla izin verdi. 8 günlük bir tatilim vardı orda da fit kalıp takıma katkıda bulunmak istiyordum. Trabzonspor için her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O günde benim için güzel bir gündü. Çok çalışıp bu performansımı devam ettirmeyi düşünüyorum" dedi.

Her sezon isminin transferle anıldığını belirten Çakır, "Ben burada yüzde yüz bir şekilde işime odaklandım. Çok çalışıp takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım. Transfer teklifi gelirse oturur değerlendiririz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük paralar harcayıp büyük oyunculara sahipler. Ama biz de hem karakterimizle hem de taraftarımızla mücadele edip şampiyon olmak istiyoruz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bana göre Türkiye'nin en iyi hocası var başımızda. İyi durumdayız ve iyi çalışıyoruz. Gidip-gitmemek önemli değil işime odaklandım ve onu yapacağım"

Trabzonspor, basın mensuplarına 15 dakikası açık olan antrenmanda ısınma hareketleri yaptı. Daha sonraki bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan bordo-mavili futbolcular ve teknik ekip, 61. yıldönümü sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı'ya pasta keserek kutlama yaptılar.