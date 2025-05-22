Aboubakar\'dan Süper Lig\'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım

Yeni sezon kadro çalışmalarına sürdüren Trabzonspor'a transferde sürpriz bir istek geldi. Beşiktaş'ta iki dönem forma giyen ve sonrasında Hatayspor'a kiralık gönderilen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kendisine kulüp aramaya başladı.

''3-4 SEZON DAHA OYNARIM''

Bonservisi elinde olan ve Beşiktaş'taki döneminden teknik direktör Şenol Güneş ile iyi ilişkileri bulunan Aboubakar, Trabzonspor'a mesaj yolladı. 33 yaşındaki yıldız, 3-4 sezon daha oynayabileceğini belirterek uygun şartlar oluşması halinde Karadeniz ekibine transfer olabileceğini belirtti.

TEKKE'NİN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Bu doğrultuda Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta yüksek verim aldığı Vincent Aboubakar için teknik adam Fatih Tekke'nin görüşü alınacak ve yönetim buna göre bir karar verecek. Oyuncunun bonservisinin elinde olması, Türkiye'yi tanıması ve uyum sorunu çekmeyecek olması Bordo-mavililer için avantaj olarak görülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Hatayspor formasını bu sezon 28 maçta giyen deneyimli golcü, 8 gol atarken 2 golün de pasını verdi.