Kırklareli'nde Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 başladı.
Kırklareli'nde bulunan Hokey Tesisleri'nde bu gün Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3 başladı. Turnuvanın ilk mücadelesi Ukrayna ile Malta milli takımları arasında gerçekleşti. Kıyasıya gerçekleşen mücadelede Ukrayna milli takımı, Malta milli takımını 9-1'lik skorla mağlup etti.
Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Ukrayna, Litvanya, Malta, Macaristan, Finlandiya ve Lüksemburg mücadele edecek. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Spor › Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası Kırklareli'nde Başladı - Son Dakika
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