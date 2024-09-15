Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması - Son Dakika
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Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ı sert sözlerle eleştirerek ''Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu'' dedi. Bu ifadelerin ardından siyah-beyazlılardan cevap geldi. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, ''Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz'' ifadelerini kullandı.

15.09.2024 23:07  Güncelleme: 23:28
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Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Temposuyla nefes kesen karşılaşmanın ardından her iki takım arasında hakem tartışması yaşandı.

ERTUĞRUL DOĞAN: HAKEMİN TEK EKSİĞİ BEŞİKTAŞ FORMASIYDI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, müsabaka sonrasında hakem Ali Şansalan'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi. Doğan'ın Şansalan ile ilgili sözleri şu şekilde;

"90 dakikaya yakın neredeyse 10 kişi oynadık. Kırmızı kart haklı karardı. VAR'ın devreye girmesi olması gerekendi. Ama VAR niyeyse bizim lehimize olabilecek pozisyonlarda devreye girmedi. Hakem tüm takdir haklarını Beşiktaş'tan yana kullandı. Anlamak çok zor. Böyle bir şey uzun zaman sonra ilk kez burada yaşandı. Kendi evimizde tüm takdir hakları rakip lehine kullanıldı, çok enteresan. Mücadeleye hakem ve hakem kararları gölge düşürdü. TFF Başkanı ile görüşeceğim, Trabzonspor olarak çok ciddi sıkıntımız var. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminiz, bu konulara çare bulacaklardır. Hakemin yaptığı tek eksik şey bir şey vardı. Bence sahaya direkt Beşiktaş formasıyla çıksaydı çok daha rahat olurdu."

Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması

FEYYAZ UÇAR: HAKEMDE ÖYLE BİR FORMA GÖREMEDİK

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'dan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul'a yanıt geldi. Uçar, " Rafa Silva'ya atılan tekmeler ne zaman bitecek merak ediyoruz. Kırmızı kart çözüm değil. Kariyeri bitecekse, söyleyin. Büyük bir yatırım yaptık bu oyuncuya. Her maçta tekme yiyor bu adam. Bizim formamız siyah-beyaz, hakemde öyle bir forma görmedik. Mağdur biziz. İki pozisyonumuz var, Masuaku'nun pozisyonu var. O da tartışılacaktır, hakem yorumcuları gerekeni söyler" ifadelerini kullandı.

Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması
Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması

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Son Dakika Spor Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması - Son Dakika

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    Yorumlar (15)

  • ferhat eser: ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ HERKEZ RAHAT OLSUN BİZİ BU TFF DE YIKAMAYACAK 40 85 Yanıtla
  • Özcan Tekaltı: Şampiyon Fenerbahçe 31 66 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: TFF DESTEĞİNİ HİÇ KAYBETMEYEN 8 TAŞ BALONUNU TRABZON 10 KİŞİ İLE PATLATTI 29 25 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?: Hakem Beşiktaşı aleyhine bazen çok saçma düdük çaldı. Var sistemi olmazsa Rafa silva'ya yapılan faule sarı kart dahi vermeyecekti. Takım atak halindeyken Trabzon oyuncusu kendini yere attı diye atağı durdurdu normalde böyle yapamaz üstüne mert'e sarı kart verdi. Ve daha nicesi varda uzatmak istemiyorum 35 12 Yanıtla
  • Yaman Auto: Haftaya gerçek şampiyonu göreceksiniz şampiyon GS 14 21 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: yıkılmışım yıkılcağın kadar kuş 10 17 Yanıtla
  • Ali Arat: hamsi kusu optumu yaaaa...yazikkkk kanatli olmak pismanliktir 9 17 Yanıtla
  • Yaman Auto: Hakemle zorla aldınız maçı bjkliler ve Ferhat :) 13 8 Yanıtla
  • Çelikk: Ertuğrul Başkan Ağlıyor 6 5 Yanıtla
  • V. A.: İmmobileyi çekti indridi adam net penaltı.. yayıncı kurulus 1 kez gosterip geçti üstüne yattılar o pozsyonun 6 3 Yanıtla
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