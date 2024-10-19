Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor - Son Dakika
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Spor

Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor

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Transfer döneminde taraftarlardan yoğun eleştiri alan Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, müzik dünyasının en popüler isimlerinden Rihanna ve eşi ASAP Rocky ile küresel çapta ses getirecek bir iş birliğine hazırlanıyor. Ünlü çift, Fenerbahçe'nin maçlarını Ülker Stadyumu'nda tribünden takip edecek ve sosyal medyada kulüp formasıyla paylaşım yapacak. Ilıcalı, bu iş birliğiyle kulübün kasasına 50 milyon dolar ek gelir getirmeyi hedefliyor.

19.10.2024 11:29  Güncelleme: 11:46
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın devreye girmesi sonucunda Rihanna ve ASAP Rocky ile küresel çapta ses getirecek bir iş birliğine hazırlanıyor.

KADIKÖY'E GELİYORLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü çift Fenerbahçe'nin maçlarını Ülker Stadyumu'nda tribünden takip edecek ve sosyal medyada kulüp formasıyla paylaşım yapacak.

Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

Rihanna'nın Instagram'da 151 milyon, X'te 108 milyon takipçisi bulunurken, ASAP Rocky'nin Instagram'daki takipçi sayısı 20 milyon civarında. Bu iş birliğinin dünya genelinde büyük yankı uyandırması bekleniyor.

Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor

50 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, bu stratejik anlaşmanın kulübe kazandıracağı prestijin yanı sıra ekonomik anlamda da ciddi bir beklenti içinde. Anlaşmanın, kulübün kasasına 50 milyon dolar ek gelir getirmesi hedefleniyor.

Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna\'yı getiriyor

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Son Dakika Spor Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna'yı getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Oooo:
    Kuşun aslandan çektiği nedir abi! Yolmadık tüy bırakmadı. Çevirin stadı konser alanına bitsin bu çile? 46 21 Yanıtla
  • barış özcan:
    Fenerbahçe li Acun u sevmeyebilirsiniz ama adamın medya zekasına kimse laf edemez, başarıları ortada. Sırf Fenerbahçe ye laf etmek için yapılan kötü yorumlar komik oluyor. 15 29 Yanıtla
  • Osman Koca:
    bian mourinho dan sonra bu gelecek sandım :))) 34 5 Yanıtla
  • Sinan İLMAZ:
    nasıl bir gelir oluyor ki,sen sanatçıyı getiriyorsun sen para ödersin.50 milyon dolar büyük para, anlamadım 36 3 Yanıtla
  • Şahan Çakır:
    Rihanna fenevbahçe ile ilgili paylaşım yapacak 150 milyon takipçi de köy takımının ürünlwrini alacak yersen 27 6 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Taaa amerikadan kalkıp 15 günde bir sadece senin maçlarını izlemeye gelecekler o kadar ve sende bu kadar para kazanacaksın hem bedava maç izleyecekler hem para alacaklar hem yol paralarını hotellerini karşılayacaksın birde elli milyon dolar kazanacaksın saçma 22 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ancak Beşik sallar 13 3 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bir alman şöyle dicek aaa rihanda fener formasi giymiş , bende alayımmı diyecek yada bir amerikali yada bir İngiliz!!! 12 4 Yanıtla
  • Candemir Emre:
    Hahaha fenerden ümidi Kesti Eski acun a dönüyor 10 3 Yanıtla
  • Kemsl:
    acundan iyi pezo olur 8 3 Yanıtla
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