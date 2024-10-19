Transferde sessiz kalan Acun, Rihanna\'yı getiriyor

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Süper Lig devi Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın devreye girmesi sonucunda Rihanna ve ASAP Rocky ile küresel çapta ses getirecek bir iş birliğine hazırlanıyor.

KADIKÖY'E GELİYORLAR

Fanatik'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü çift Fenerbahçe'nin maçlarını Ülker Stadyumu'nda tribünden takip edecek ve sosyal medyada kulüp formasıyla paylaşım yapacak.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ VAR

Rihanna'nın Instagram'da 151 milyon, X'te 108 milyon takipçisi bulunurken, ASAP Rocky'nin Instagram'daki takipçi sayısı 20 milyon civarında. Bu iş birliğinin dünya genelinde büyük yankı uyandırması bekleniyor.

50 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, bu stratejik anlaşmanın kulübe kazandıracağı prestijin yanı sıra ekonomik anlamda da ciddi bir beklenti içinde. Anlaşmanın, kulübün kasasına 50 milyon dolar ek gelir getirmesi hedefleniyor.