Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Cevap - Son Dakika
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Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Cevap

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, Galatasaraylı yöneticilerin hakem şikayetlerini eleştirdi.

03.12.2024 01:46
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın hakem yönetimlerinden "sürekli" şikayet etmesini anlamakta zorluk çektiklerini belirterek "Galatasaraylı yöneticiler, Türkiye'de başka takım yok zannediyor." dedi.

Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yendikleri mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem yönetimini eleştirmesini hatırlatan Acun Ilıcalı, "Bu konuyu anlamakta zorluk çekiyoruz. Şaşkınız. Hatırlarsanız Galatasaraylı bir yönetici, 'Hakem hataları bize karşı yapılıyor, hakkımız yeniyor' dedi. Biz de 'Hodri meydan, hadi hep beraber inceleyelim' dedik, 'Tamam' dediler. Sonra incelemek için teraziyi kurduk, yabancı hakemi de getirdik. Sonrasında rakibimiz kayboldu. Rakibimiz incelemeyi uygun görmedi. Yanlış anlamayın kendi hakemlerini getireceklerdi. Bir anda yok oldular. Niye yok olduklarını anlamak isterseniz dünkü oynanan maça bakabilirsiniz. Galatasaraylı yöneticiler Türkiye'de başka takım yok zannediyorlar. Galatasaray Kulübünü yöneten arkadaşlarımızın, karşılarında bir rakip olduğunu ve onların da bazen hakkının yendiğini iyi anlamaları lazım." diye konuştu.

"Sanki sadece Galatasaray kazanmak zorunda"

Galatasaray-Eyüpspor maçında sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesi gerektiğini savunan Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünkü maçın sadece demeçlerini seyretseniz, zannedersiniz ki Galatasaray mağdur oldu. Pozisyonlara bakıyoruz, Galatasaray'ın 10 kişi kalması lazım. Maçın daha 25. dakikasında. 55. dakika yüzde 200 atılması gerekiyor. Rakibin net penaltısı verilmemiş, kırmızı kartı görmemişsin. Kırmızı kartı verse bir sonraki hafta Davinson Sanchez Sivasspor maçında oynayamayacak. Hakem bu iki büyük hatayı sizin lehinize yapmış, bu maçtan çıkıp ortalığı birbirine katıyorsunuz. Siz Türkiye'de başka takım yok mu zannediyorsunuz? Hiç mi saygı göstermezsiniz? Rakip takımların hakkının yendiğini hiç mi söylemezsiniz? Eyüpspor'un hakkı yenmedi mi orada? Sivas'a eksik gitmesi gerekmiyor muydu? İnanmakta zorluk çekiyorum. Sanki sadece Galatasaray kazanmak zorunda. Sanki Türkiye Galatasaray'ın mahkumu"

"Herkes aynı süre dinlenmiş"

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig'de maç oynadığı günle ilgili eleştirileri hakkında da görüşlerini paylaşan sarı-lacivertli kulübü asbaşkanı, "Maçların oynandığı günle ilgili itiraz ediyorlar. Araştırma yapılıyor, hiçbir haksızlık yok." ifadelerini kullandı.

"Herkes aynı süre dinlenmiş ama siz ortalığı birbirine katılıyorsunuz." diyen Ilıcalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Galatasaray, Beşiktaş maçında 8 sarı ve 2 kırmızı kart atlandıktan sonra yine sahasında yüzde 200'lük kırmızı kartı verilmedi. Böylece Galatasaray içeride 2 yıldır kırmızı kart görmeme serisini devam ettirdi. Hakem göremez diye Davinson Sanchez, 'Beni haftalardır atmıyorsunuz, öyle bir şey yapayım ki gözünüze sokayım, beni atın artık' diyor. Eyüpspor'dan bir yönetici bu duruma isyan etmedi. Galatasaray ortalığı birbirine katıyor. 'Bu düzeni yıkacağız' diye söyledik. Biz şampiyon olmak için bu yola baş koyduk. Şampiyon olmak için bu yolda yürüyoruz. İnşallah herkes bu sene neler olacağını görecek."

"Taraftarımızın inancını hissettik"

Gaziantep FK karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getiren Acun Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon başında büyük bir hedefle yola çıktık. Puan kaybettiğimiz zaman da 'Puan kaybedilebilir, bugün kaybedersiniz ama yarın bir seri yakalarsınız, sezon sonu ipi göğüsleyen takımın kim olacağı belli olmaz' dedik. Bugün güzel bir örnek var. Puan farkının azalması, taraftarın büyük bir inançla takımımızı desteklemesi var. Bugün taraftarımıza büyük teşekkür ediyorum. Uzun zamandır böyle güçlü ses duymamıştım. Taraftarımızın inancını hissettik. Bu, bizi mutlu etti, futbolcularımız da bundan çok etkileniyor. Camia olarak kenetlendik."

Kaynak: AA

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Cevap - Son Dakika

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