Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Şike İmalı Tepki - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Şike İmalı Tepki

Acun Ilıcalı\'dan Galatasaray\'a Şike İmalı Tepki

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray yöneticisinin şike imasında bulunduğunu açıkladı.

10.12.2024 13:51
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün kendileri şike imasında bulunduğunu öne sürerek, tepki gösterdi.

Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın rakip oyuncu Rey Manaj'ın sert darbesi nedeniyle sakatlanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'ün, "Üç hafta önce Fenerbahçe maçına çıkmayan Rey Manaj, bugün Barış Alper Yılmaz'ı, bir milli futbolcuyu katletti." şeklindeki açıklamalarına yanıt veren Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için futbolcuların sağlığı çok önemli. Geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Hiç kimsenin yaralanmasını ve üzülmesini istemeyiz. Ancak bizim futbolcularımız Trabzon'da hayati tehlike atlatırken, karşı camianın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz hakem hatası lehimize olduğunda da söylüyoruz. Her zaman bu duruşumuz devam edecek. Adalet istiyoruz. Galatasaraylı hadsiz yöneticinin kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra bizim kulübümüzü hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması... Bu oyuncu, geçen sezon kendisini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. Yeni projeye göre aynı oyuncu bu sezon Fenerbahçe'ye karşı oynamamış. Sonra da kalkmış ve bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor. Sorsan konuşmaya gelmez. 'Vahim duyumlar var'. Duyum ne? Söyleyen yok."

Galatasaray Kulübüne çağrıda bulunan Ilıcalı, "Yöneticilerinizin konuşmaları sizi temsil ediyor. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Yöneticiniz Rey Manaj konusunda Fenerbahçe maçında kasten oynamadı diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça, tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz 'Şike yaptınız.' diyorsunuz. Biz 'Burada böyle problem var ve adalet istiyoruz.' diyoruz, siz çıkmışsınız 'Yalı'da buluşuyorsunuz, yapı var.' diyorsunuz. Tiyatro değil artık. İş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, 'Yazıklar olsun.' diyoruz." şeklinde konuştu.

Son olarak adil bir sezon dileğinde bulunan Acun Ilıcalı,"İnşallah bu sezon da kimin ne olduğunu görürüz. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. İnsanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Hakem tartışılır ancak sen kimsin de bizi futbolcuyu ayartmakla suçluyorsun? Üzülerek söylüyorum. İnşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple ilgili eleştirimize bakın. Rakibin bize suçlamalarına bakın. Aradaki farkı göreceksiniz." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Şike İmalı Tepki - Son Dakika

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