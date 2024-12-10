Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Tepki

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, Galatasaray yöneticilerinin şike imasında bulunduğunu kınadı.

10.12.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletirken, sarı-kırmızılı kulübe de seslenerek, "Yöneticiniz, 'Rey Manaj, Fenerbahçe maçında kasten oynamadı' diyerek bize şike yaptığımızı ima etti. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sivasspor - Galatasaray maçında sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Ilıcalı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün müsabakanın ardından yaptığı açıklamalara ise tepki gösterdi.

"Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz"

Kulüp olarak futbolcu sağlığını çok önemsediklerini belirten Acun Ilıcalı, "Kimsenin yaralanmasını istemeyiz. Bizim futbolcularımız, Trabzon'da hayati tehlike atlatırken, linçlenmeye çalışılırken karşı tarafın yaklaşımını biliyorsunuz. Biz her zaman; bizim lehimize hakem hatası olduğu zaman da söylüyoruz, her zaman da bu duruşumuz devam edecek. Biz Fenerbahçe'yiz, ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Kendi oyuncusu sakatlandıktan sonra Galatasaraylı hadsiz yöneticinin bizim kulübümüzü suçlayıp hedef göstermesi, sakatlayan futbolcuyu Fenerbahçe ile birleştirmeye çalışması; biliyorsunuz bu oyuncu geçen sene kendini yere atıp bizi şampiyonluktan etmiş. O oyuncu yeni projeye göre, bu sezon Fenerbahçe'ye karşı kasten oynamamış, sonra da kalkmış özellikle bizim talimatımızla sakatlamış. Bizim maçta oynamamasına şike iması yapıyor, sorsan konuşmaya gelmez. 'Vahim duyumlar var' deniyor. Duyum ne? Söyleyen yok" ifadelerini kullandı.

"Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz"

Galatasaray Kulübü'ne de seslenen Ilıcalı, "Yöneticileriniz konuşmaları sizi temsil ediyor, bugün ben nasıl Fenerbahçe'yi temsil ediyorsam. Sizin yöneticiniz çirkin bir şekilde şike imasında bulundu, haberiniz olsun. Yöneticiniz Rey Manaj konusunda Fenerbahçe maçında kasten oynamadı diyerek bizim şike yaptığımızı ima etti. Hayatınızda böyle arsız bir demeç gördünüz mü? Böyle adi bir suçlama gördünüz mü? Bu tip soytarılar böyle konuşmalar yaptıkça tabii ki Türk futbolu kaosa sürüklenir. Biz haksızlığa isyan ediyoruz, siz şike yaptınız diyorsunuz. Biz, 'burada böyle problem var, adalet istiyoruz' diyoruz. Siz çıkmışsınız 'yalıda buluşuyorsunuz, yapı var' diyorsunuz. Tiyatro değil artık. İş başka boyuta geçti. Güzel bir Hollywood filmi. Bizi suçlayanlara lanet ediyoruz, yazıklar olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir"

Sarı-lacivertli yönetici, adil bir sezon dilediğini sözlerine ekleyerek, "İnşallah bir sezonda da kimin ne olduğunu görürüz. Bizim için şike imasında bulunan şerefsizdir. İnsanlar birilerinin namusuna dil uzatırken hadlerini bilecekler. Hakem tartışılır ancak sen kimsin bizi futbolcu ayarttık diye suçluyorsun. Üzülerek söylüyorum inşallah bu çirkinlikler biter. Bizim rakiple ilgili olan eleştirimize bakın. Rakibin bize suçlamalarına bakın, aradaki farkı göreceksiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
18:04 Suriyeli Tümen Komutanı’ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik
18:02 Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın
17:50 Avrupa Birliği HTŞ’ye yönelik tavrını ilan etti Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:32 Cihat Yaycı’dan stratejik uyarı: Türkiye’nin Suriye’de 3 önceliği var Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 13:45:15. #1.11#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.