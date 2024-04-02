Acun Ilıcalı\'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler

Spor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENMİYORUM"

Türkiye Ligi'nin kaderini bir hakemi ruh hali mi belirleyecek? Adam belki tatil hayali kuruyor! Ne düşünüyor bilmiyoruz. Eğer bu iki adam hakem arkadaş, eğer deseler, "Kararımızın arkasındayız" deseler sıkıntı yok. Ama ekrandan gördüğü pozisyona bir hafta sonra penaltı değil diyorsa, burada art niyet, burada bir şeyler var, bir şey dönüyor derdim. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim."

Ilıcalı'nın konuşmasında satır başları;

Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız. Ülkemizde biliyorsunuz, ciddi bir futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışında insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde acı çektiğini görüyoruz. Biz neden acı çekiyoruz? Şu anda yaşadığımız ortamın nedeni ne? Ben uzun süre düşündükten sonra, ortamı da izledikten sonra, tek bir kelime söyleyeceğim, o kelime bu kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa, spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır söylediğim yabancı hakem, son bir ayda tescillendi. Adaletin olmadığı, hakemlerin de bu görevi yapabilecek durumda olmadıklarını bizlere gösterdiler.

"TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIMIZA SALDIRDILAR"

Trabzonspor maçında, o gün provokotörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Ama bunun öncesinde orada bir hakem olsa 60. dakikada maçı tatil edip, hak ettiğimiz güvenliğe ve o ortamda bulunmama hakkımızı bize sağlayabilirdi. Oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda, hakem meşaleye dönüyor ve faulü görmüyor. Dumanlar çıkıyor ve faulü görmüyor, o sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor. Sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Bir hakem, bir şekilde acaba koca bir takımı linç ettirme tehlikesi yaşatır mı?. Son çıkan bir belge var. Hakem hocası ile hakemler konuşuyorlar. Galatasaray - Antalyaspor maçında hakem hataları var. Bu olabilir, her maçta olabilir. Ama hakem hocasının izlenimlerine baktığınız zaman, hakeme soruyor, "Sahada ne gördün de vermedin diyor? VAR'da ne gördün de penaltıyı verdin diyor?" Hakem de cevap veriyor, "Ben bir şey görmedim" diyor. Adam görmemiş, hemen VAR'daki hakeme, "Sen ne gördün?" diye soruyor. Hakemin cevabı, "Hangi ruh halindeydim bilmiyorum" diyor. Yani Türk futbolunun, Türk hakemliğinin geldiği noktayı anlatıyorum.

"TÜRK HAKEMLERİNE ASLA GÜVENMİYORUM"

Ben size soruyorum, ruh halimi hatırlamıyorum derken ne demek istiyor? Hangi ruh halindeydi bu adam? Koskoca Galatasaray veya Fenerbahçe'nin bir maçtaki kaderi bir hakemin ruh haline mi bağlı olacak? Türkiye Ligi'nin kaderini bir hakemi ruh hali mi belirleyecek? Adam belki tatil hayali kuruyor! Ne düşünüyor bilmiyoruz. Eğer bu iki adam hakem arkadaş, eğer deseler, "Kararımızın arkasındayız" deseler sıkıntı yok. Ama ekrandan gördüğü pozisyona bir hafta sonra penaltı değil diyorsa, burada art niyet, burada bir şeyler var, bir şey dönüyor derdim. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim.

"HAKKIMIZIN YENİLMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Ben yabancı hakem uygulamasının acil bir şekilde başlamasını sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Adil ortam, adalet istiyorum. Hakkımızın yenilmesini kabul etmiyorum. Milyonlarca insanı, bir hakemin ruh hali mutsuz edemez. Bir belki bugün 30 bin kişiyiz ama 30 milyonu temsil ediyoruz. Bu kadar insanı, bir hakem saçma kararlarıyla mutsuz edemez. Kabul etmiyorum.

"FUTBOLDA ADALET ŞU ANDA TÜRKİYE'DE YOK"

Adaletin olmadığı yerde kaos olur. Buradan herkese sesleniyorum. Futbolda adalet şu anda Türkiye'de yok. İsyanımız bu yüzden. Bugün burada olmamızın tek nedeni var, adaletin yok olması. Biz bu gücümüzle, futboldaki adaleti getireceğimize inanıyorum.