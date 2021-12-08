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Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir - Son Dakika

Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir

08.12.2021 17:17

İngiliz ekibi Hull City'i satın almak için hazırlıklarına devam eden Acun Ilıcalı, ilk transferini Bursaspor'dan yapabilir. Genç yıldız Emirhan Aydoğan için harekete geçen Ilıcalı'ın Bursaspor yönetimiyle ilk görüşmeyi kısa süre içinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Acun Ilıcalı, kısa süre içinde satın alacağı Hull City'nin ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Ilıcalı, Bursaspor'un genç yıldızı Emirhan Aydoğan için yeşil-beyazlılarla masaya oturmaya hazırlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞME YAPILACAK

Bursa TV'nin haberine göre; Acun Ilıcalı'nın Bursaspor yönetimiyle Emirhan'ın transferi için önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak. Ilıcalı'nın Emirhan Aydoğan'ın yanı sıra başka Türk futbolcuları da Hull City'nin kadrosuna katmak için transfer listesine aldığı iddia ediliyor.

Acun Ilıcalı herkesi ters köşe yapacak! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den
Emirhan Aydoğan

"EMİRHAN, LİGİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU OLDU"

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler geçtiğimiz günlerde Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamış ancak Emirhan Aydoğan'ın takımda kalacağı belirtmişti. Başkan Gülgüler, "Emirhan yıllarca bugünlere gelmek için çabaladı, hiçbir zaman yılmadı, kiralık gitti, kendisini geliştirdi ve en sonunda geri dönerek kaptanlık mertebesine kadar yükseldi. Geçen sezon sadece takımımızın değil, ligin de en değerli oyuncusu oldu. Her oyuncunun düşüşleri, yaşadığı sorunları elbet olacak. Emirhan bu takımın birinci kaptanıdır. Bizlere düşen onu yeniden eski günlerine döndürmektir." ifadelerini kullanmıştı.

2024 YILINA KADAR BURSASPOR'LA SÖZLEŞMESİ VAR

24 yaşındaki Emirhan, Bursaspor altyapısından yetişti. Önceki yıllarda tecrübe kazanması için Bandırmaspor, Yeşil Bursa ve İnegölspor takımlarına kiralanan orta saha oyuncusu 2019 yılından beri aralıksız olarak Bursaspor'un A takımında forma giyiyor. 2024 yılına kadar yeşil beyazlı takımla sözleşmesi olan Emirhan Aydoğan, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir

Acun Ilıcalı, Hull City, Bursaspor, Aydoğan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir - Son Dakika
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