Acun Ilıcalı Kasımpaşalı tarafları kırmadı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı Kasımpaşalı tarafları kırmadı

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Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, taraftarların isteği üzerine Kasımpaşa tribünlerine üçlü çektirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bu sezon İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City'le oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

İLK 11'LER 

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Kasımpaşa; Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Jessen, Baldursson, Kerem Demirbay, Rafferty, Hajradinovic, Ben Ouanes ve Benedyczak on biriyle başladı. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ise müsabakaya Butland, Drameh, Ajayi, Egan, Giles, Slater, Crooks, Belloumi, Abdülkadir Ömür, Milar ve McBurnie ilk 11'iyle çıktı.

İKİ TAKIMDAN DA KARŞILIKLI GOLLER

İkinci yarıya Kasımpaşa golle başladı. 47'nci dakikada sol kanattan gelişen hücumda Güven Yalçın'ın ortaladığı topa Ben Ouanes vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 51. dakikada ise Hull City'nin golü geldi. Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında McBurnie, voleyle topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

ACUN ILICALI'DAN ÜÇLÜ

Karşılaşmayı Kasımpaşa Başkanı Davut Dişli ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gheorghe Hagi'yle birlikte izledi. Acun Ilıcalı, Kasımpaşa taraftarının üçlü isteğini geri çevirmeyerek lacivert-beyazlı seyircilere üçlü çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı Kasımpaşalı tarafları kırmadı - Son Dakika

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