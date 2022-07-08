Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de - Son Dakika
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Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de

08.07.2022 15:11

Televizyoncu ve eski magazin muhabiri Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, daha önce Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Seri, Galatasaray forması giydiği 2019-2020 sezonunda Fatih Terim'in gözde futbolcularından biri olmuştu. Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi transfer etti.

Fatih Terim'in gözdesine Acun Ilıcalı imzayı attırdı! Seri resmen Hull City'de

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fatih Terim'in gözdesine Acun Ilıcalı imzayı attırdı! Seri resmen Hull City'de

GEÇEN SEZONU FULHAM'DA GEÇİRDİ

Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde daha önce Paços de Ferreira, Nice Fulham, Galatasaray ve Bordeaux'da da top koşturdu.

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de - Son Dakika
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