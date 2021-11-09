Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı

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Medya patronu Acun Ilıcalı, hayalini kavuşturmaya çok yakın. Ilıcalı, İngiltere Championship ekibi Hull City'nin stadından fotoğraf paylaştı.

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Acun Ilıcalı'nın 25 milyon sterlin net, takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde 25 milyon sterlin daha ödeyeceği belirtiliyor.

"UMARIM KISA SÜREDE BİTER"

Acun Ilıcalı paylaştığı fotoğrafa, "Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur" notunu düştü.

İşte Ilıcalı'nın yaptığı açıklama:

"Geri sayım başladı..

12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün.

Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim. Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur."