Acun Ilıcalı: Türk hakemlerine güvenmiyorum

- Acun Ilıcalı: "Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum"
İSTANBUL - İş insanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye liginin kaderini bir hakemin ruh hali mi belirleyecek? Monitörden gördüğü pozisyonu 1 hafta sonra penaltı değil diyorsa burada art niyet var. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim" dedi.
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılıyor. Genel kurul için stada gelen İş İnsanı Acun Ilıcalı, kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşananlarla ilgili konuşan Acun, "Tek kelime söyleyeceğim, bu kaosun sebebi, Adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa da, spor dünyasında da hakemler sağlıyor. Aylardır söylediğim yabancı hakemler gelsin söylemi son 1 ayda tescillendi. Adaletin olmadığı hakemlerimizin maalesef bu görevi yapamadıklarını elleriyle gösterdiler. Trabzonspor maçında provokatörler sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Bunun öncesinde eğer orada bir hakem müessesi olsaydı 60. dakikada tatil etseydi, o ortamda bulunmamızı sağlayabilirdi. Can güvenliği bu kadar tehlikeye atılabilir mi? Bir hakem bir şekilde koca takımı linç edilme yaşattırır mı? Bunları düşündüğüm zaman olay ortada" diye konuştu.
"Adil ortam istiyorum, hakkımızın yenilmesini istemiyorum"
Merkez Hakem Kurulu hakem danışmanı Hugg Dallas'ın, hakemlerle ilgili seminerde yaptığı konuşmayı hatırlatan Acun Ilıcalı, "Türkiye liginin kaderini bir hakemin ruh hali mi belirleyecek? Eğer iki hakem arkadaş bu pozisyon için, biz hala kararımızın arkasındayız deseydi benim için sorun yoktu. Monitörden gördüğü pozisyonu 1 hafta sonra penaltı değil diyorsa burada art niyet var, burada bir şeyler var, bir şey dönüyor. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim. Başımıza gelen olayların hepsinde suçlu kim, şu sahada oyuncular ayılıp bayılıyor. Saçma sapan şeyler yaşıyoruz. Bunun tek sorumlusu hakemlerimiz olarak görüyorum. Yabancı hakem uygulamasını acil şekilde başlamasını desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Adil ortam istiyorum, hakkımızın yenilmesini istemiyorum. Milyonlarca insanı bir hakemin ruh hali mutsuz edemez. Biz burada belki 30 bin kişiyiz, 30 milyonu temsil ediyoruz. Buradan herkese sesleniyorum, futbolda adalet şu an Türkiye'de yok. Milyonlar bu yüzden itiraz ediyor. Bu gücümüzle adaleti bu ülkeye getireceğiz. Bugün Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duydum" ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, konuşmasının sonunda Başkan Koç'a teşekkürlerini iletti.
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