Fatih Terim'e "Güney'in incisi" ödülü verildi: Bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptık - Son Dakika
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Fatih Terim'e "Güney'in incisi" ödülü verildi: Bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptık

09.11.2022 23:41
Fatih Terim'e "Güney'in incisi" ödülü verildi: Bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptık

Adana'da bir vakfın kuruluş yıl dönümü gecesinde Fatih Terim'e "Güneyin İncisi" ödülü verildi. Burada konuşma yapan Terim, "Adana için bilmediğiniz ama bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptığımızı söyleyebiliriz, yapmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda iz bırakan teknik direktörlerden olan Fatih Terim, Adana'da bir vakfın kuruluş yıl dönümü gecesinde verilen ödülle onore edildi.

"ADANA'DA HERKES HERKESE YARDIM EDER"

Terim, Güney Eğitim Vakfınca bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Adana'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Vakfın güzel bir amaca hizmet ettiğini belirten Terim, "Adana için bilmediğiniz ama bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptığımızı söyleyebiliriz, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdi yeni bir hareketle, cemiyetler, derneklerden ziyade 'Taşköprü Hareketi' gibi yeni bir vakfa doğru gidiyoruz. İnşallah arkadaşlarımızın yaptığının daha genişini İstanbul'da yapacağız. Adana'da bir şekilde herkes herkese yardım eder.

Fatih Terim'e 'Güney'in incisi' ödülü verildi: Bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptık

"BİRİ HASTA OLDU MU HERKES KOŞAR"

Annemlerin apartmanında hala bütün kapılar açık. Bir komşu aç yatmaz. Biri hasta oldu mu herkes koşar. Oralarda pek öyle değiliz. Orada yardım daha kıymetli diye düşünüyorum. İnşallah birçok gence hepimiz yardım edeceğiz, güzel şeyler düşünüyoruz. Burada sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

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Fatih Terim, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'e 'Güney'in incisi' ödülü verildi: Bilirseniz çok hoşunuza gidecek şeyler yaptık - Son Dakika


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