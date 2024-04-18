Adana\'da Yetişen Genç Boksör Hüseyin Ege Tekdemir Avrupa 3.\'sü Oldu

Adana'da çocukken izlediği boks müsabakalarından esinlenerek boksa başlayan 18 yaşındaki milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu. Adana'dan dünya şampiyonu olarak çıkmayı hedefleyen Tekdemir, Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden 2006 doğumlu milli sporcu Hüseyin Ege Tekdemir bronz madalya kazandı. Çocukluğundan bu yana boks maçlarını ilgiyle seyrettiğini anlatan Tekdemir, bu spora mahallede boks ile ilgilenen büyükleri sayesinde başladığını söyledi. Mücadele sporu olması nedeniyle boksu kendisine çok yakın bir spor olarak hissettiğini belirten Tekdemir, ilk uluslararası turnuvasında Avrupa 3.'lüğü elde etmesiyle de dikkat çekti.
"İnşallah Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk nasip olur"
Boks ile 4 senedir ilgilendiğini belirten Tekdemir, geçen sene Muğla'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 3. olduğunu bu sezon ise Mersin'de Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi. Bu yıl kazandığı Türkiye Şampiyonluğu ile milli takıma seçildiğini ve Gençler Avrupa Şampiyonasında mücadele ettiğini kaydeden milli boksör Tekdemir, "Geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda 3. olurken, bu sene ise şampiyon oldum. Sonrasında ise milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na gittim. İlk uluslararası şampiyonamdı. 3.'lük nasip oldu orada. Eksiklerimizi gördük. İnşallah ekim ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanıp şampiyon olacağım" şeklinde konuştu.
Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale gelene kadar Çekya, Romanya ve Ukraynalı sporcularla karşılaştığını belirten Tekdemir, "Yarı finalde maçı Ukraynalı rakibime kaybettim. Güzel bir tecrübe oldu. Hedefim inşallah ilk önce Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Daha sonra Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Boksu kendime yakın olarak gördüm, tam mücadele sporu"
Boks ile tanışma hikayesini anlatan Tekdemir, "Adana'da bizim mahallede boks ile ilgilenen abiler vardı. Ben de onların peşinden giderek salona yazıldım. Boksu kendime yakın olarak gördüm. Tam mücadele sporu, bu nedenle sevdim. Çocukluktan beri televizyonda boks maçlarını izliyorum. Oradan heveslenmiştim boks maçlarıma. 3 senedir de Serdar hocamın yanındayım. Beni çok destekledi" diye konuştu.
Serdar Beycioğlu: "Hüseyin'i ekim ayında dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz"
Hüseyin Ege Tekdemir'in antrenörü Serdar Beycioğlu ise, "Hüseyin yaklaşık 3 yıldır yanımızda çalışıyor. Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonasında 86 kilogramda Avrupa 3.lüğü elde etti. Bununla ilgili de gerekli çalışmaları burada fazlasıyla yaptık. İlk şampiyonası olduğu için biraz heyecan da oldu. Ona istinaden de 3'lük madalyası aldı" sözlerini kaydetti.
Hüseyin'in bu sene Türkiye Şampiyonası'nda çok ciddi başarılar elde ettiğine dikkat çeken Beycioğlu, "5 maçtan 4 tanesinde ilk rauntta nakavt ile bitirdi. 5. maçı da yalnızca 3 raunt oynadı. Büyük bir gelişim sağladı. Biz Avrupa şampiyonluğu bekliyorduk. Ama bundan sonra ekim ayında Dünya Şampiyonası var. İnşallah dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz" dedi.
Hüseyin'in ilerleyen yıllarda büyük başarılar kazanarak Adana'yı gururlandıracağını düşündüğünün altını çizen Beycioğlu, "Hüseyin Türkiye ile birlikte Adana'yı da temsil ediyor. Biz Hüseyin'i sadece Adana'da değil, değişik illerde de mücadele ederek tecrübesi artsın diye maçlara gönderiyoruz. Neticede de böyle bir başarı elde ettik" şeklinde konuştu. - ADANA
Son Dakika › Spor › Adana'da Yetişen Genç Boksör Hüseyin Ege Tekdemir Avrupa 3.'sü Oldu - Son Dakika
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Adana'da çocukken izlediği boks müsabakalarından esinlenerek boksa başlayan 18 yaşındaki milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu. Adana'dan dünya şampiyonu olarak çıkmayı hedefleyen Tekdemir, Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
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