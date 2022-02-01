Adana Demirspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve dar alanda çift kale maç ile son buldu.

Hafif sakatlığı bulunan Younes Belhanda takımdan ayrı çalışırken, milli takımdan dönen Simon Deli antrenmanda yer almadı.

Akdeniz ekibinin yeni transferi orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp başkanı Murat Sancak ile tanıştığını belirten Erhun, "Her şey çok iyi. Takım çok kaliteli, oynamaya çalışacağız. İnşallah hocamızla gelişirim ve daha iyi olurum. Takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Adana Demirspor'a karşı forma giydiğine dikkati çeken Erhun, "Adana Demirspor ile Avrupa'ya gitmek ve en iyisini yapmak istiyorum. İnşallah asist ve gol atarak takıma kalite getirmek istiyorum. Katkı sağlamak için hazırım. İnşallah top bendeyken taraftar heyecanlanır. Burada dünya yıldızları var, teknik direktörümüz çok iyi. İnşallah çok gol atar, heyecan yaratırız." ifadelerini kullandı.

Alper: "Ligi güzel bir yerde bitireceğimize inanıyorum"

Defansif oyuncu Alper Uludağ da Adana Demirspor'da olduğu için mutlu olduğunu anlattı.

Alışmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Alper, kulüpteki herkesin kendine yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

Alper, geçen yıl ağır bir sakatlık yaşadığını anımsatarak, "Sezon başında İttifak Holding Konyaspor'da fazla oynama süresi bulamadığım için ayrılmak istedim. Konyaspor ile sözleşmemi feshettim, ondan sonra görüşmelere başladım. Kulüp açıklama yaptıktan sonra görüşmelere başladım. En samimi yaklaşımın Adana Demirspor'dan geldiğini fark ettim. Buranın doğru adres olduğunu düşünüyordum. Adana'ya her deplasmana geldiğimizde taraftardan, camiadan etkilendiğimiz oluyordu. Bugüne nasipmiş." şeklinde konuştu.

Takımda çok kaliteli ve kariyerli oyuncular olduğunu vurgulayan Alper, şunları kaydetti:

"Biz de bunlara dahil olmak istiyoruz. İyi bir gidişat vardı. İnşallah Çaykur Rizespor maçında da VavaCars Fatih Karagümrük maçındaki gibi üstünlük sağlamak istiyoruz. İyi bir seri yakalarsak ligi güzel bir yerde bitireceğimize inanıyorum."