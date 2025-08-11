Adana Demirspor'da 'Demir' Vurgusu

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz: Camia 'demir' gibi olmak zorunda
'Şehre adım attığınız ilk andan itibaren Adana Demirspor'un gücünü hissediyorsunuz'
'Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz'
'Taraftarlarımız bu süreçte bizi yalnız bırakmasın'
SÜPER LİG
21.30 Trabzonspor- Kocaelispor
FENERBAHÇE
16.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
18.00 Sarı- lacivertliler, Feyenoord maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
20.30 Hollanda ekibinde teknik direktör Robin van Persie ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
BEŞİKTAŞ
10: 00 Siyah-beyazlılar, St. Patrick's maçının hazırlıklarına devam edecek.
14.00 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.
GALATASARAY
19.00 Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.
1'İNCİ LİG
21.30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor
VOLEYBOL
- U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası
09.00 Türkiye - Çekya
BİLARDO
Kore Ligi'nde 7 Türk Bilardocu yarışıyor. Son şampiyonada Semih Saygıner 3'üncü, Burak Haşhaş 5'inci oldu.
