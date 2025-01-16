Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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