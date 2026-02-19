Adana Demirspor - Sivasspor 1-1 - Son Dakika
Adana Demirspor - Sivasspor 1-1

Adana Demirspor - Sivasspor 1-1
19.02.2026 16:24
Trendyol 1. Lig'de Adana Demirspor, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı; goller Ethemi ve Gökdeniz'den.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Buğra Taşkınsoy, Barış Çiçeksoyu, Yusuf Susuz

ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser - Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan (Dk. 80 Eymen Namlı), Osman Kaynak, Seyfi Efe Irga, Ahmet Yılmaz (Dk. 71 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 87 Muhammed Ahmet Ergen), Toprak Bayar

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Gökhan Akkan - Emirhan Başyiğit, Mert Çelik (Dk. 89 Badji), Appindangoye, Feyzi Yıldırım, Okoronkwo (Dk. 46 Malle), Kamil Fidan (Dk. 77 Emre Gökay), Yusuf Cihat Çelik (Dk.46 Avramovski), Charisis, Ethemi (Dk.58 Bekir Böke), Manaj

GOLLER: Dk. 88 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor) - Dk. 3 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)

SARI KARTLAR: Enes Demirtaş, Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)

Trendyol 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Adana Demirspor sahasında Özbelsan Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Sivasspor öne geçti. Sivasspor'dan atılan uzun pası Adana Demirspor kalecisi Murat ıskan geçti. Topu önünde bulan Ethemi, topu ağlara gönderdi. Golün ardından ofsayt bayrağı kalkarken, VAR'dan yapılan incelemenin ardından ağlara giden top geçerlilik kazandı: 0-1.

9'uncu dakikada Manaj'ın pasıyla topla buluşan Okoronkwo'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Murat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Charisis'in penaltı noktasına yaptığı ortaya Manaj, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51'inci dakikada Feyzi'nin ortasında Avramovski'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. Ancak VAR incelemesinin ardından, ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

59'uncu dakikada Avramovski'nin pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Manaj, topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

76'ncı dakikada Kamil'in pasıyla topla buluşan Manaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak, konuk ekibin bulduğu golde bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

88'inci dakikada Adana Demirspor eşitliği yakaladı.

Savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Gökdeniz, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla, sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

