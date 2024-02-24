Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Maç, 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

24.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:42
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Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.

Adana Demirspor, Trabzonspor ile 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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