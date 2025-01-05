ÖDÜLLER VERİLDİ
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun 10K, 21K halk ve çocuk koşusunda dereceye girenlere ödülleri verildi.
YARIŞMA SONUÇLARI
21K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği Hüseyin Can, ikinciliği Kenyalı Ian Kimutai, üçüncülüğü ise Ersin Tekal elde etti.
21K mücadelesi kadınlar kategorisinde birinciliği, Kenya'dan katılan koşucu Christine Kioko, ikinciliği Brezilya'dan katılan ?Ruth Jebet, üçüncülüğü Bahar Yıldırım kazandı.
10K mücadelesi erkekler kategorisinde birinciliği Bahattin Üney, ikinciliği Halil Sade, üçüncülüğü Rusya'dan katılım sağlayan Aleksandr Pavlenin elde etti.
10K mücadelesinin kadınlar kategorisinde ipi göğüsleyen ilk üç isim şöyle:
1. Ruken Tek
2. ?Nursena Çeto
3. ?Urkuş Işık
Son Dakika › Spor › Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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