Aday kadrodan çıkarıldılar! A Milli Takım kampından iki oyuncu ayrıldı - Son Dakika

Aday kadrodan çıkarıldılar! A Milli Takım kampından iki oyuncu ayrıldı

Son Güncelleme: 09.09.2023 15:38

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun geçirdiği boyun ve göğüs travması, Abdülkerim Bardakcı'nın ise eşinin hamileliğinin son döneminde olması sebebiyle iki oyuncunun kamptan ayrıldığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını duyurdu.

KAMPTAN AYRILDILAR

TFF'den yapılan açıklamada, Kerem Aktürkoğlu'nun Ermenistan maçında boyun ve göğüs travması geçirmesi ve Abdülkerim Bardakcı'nın eşinin hamileliğinin son döneminde olması sebebiyle iki oyuncunun kamptan ayrıldığı açıklandı.

Kadrodan çıkarıldılar! İki oyuncu A Milli Takım kampından ayrıldı

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aday kadrodan çıkarıldılar! A Milli Takım kampından iki oyuncu ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aday kadrodan çıkarıldılar! A Milli Takım kampından iki oyuncu ayrıldı - Son Dakika
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