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Adıyaman'da depremzede çocuklar ragbi sporuyla psikososyal gelişimlerine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da depremzede çocuklar ragbi sporuyla psikososyal gelişimlerine katkı sağlıyor

Adıyaman'da Türkiye Ragbi Federasyonu ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, depremden etkilenen çocuklara ragbi eğitimi verilerek, psikososyal destek sağlanıyor. Proje kapsamında 962 çocuğa eğitim verildi ve ragbi turnuvası düzenlendi.

Adıyaman\'da depremzede çocuklar ragbi sporuyla psikososyal gelişimlerine katkı sağlıyor
25.12.2023 - 11:20,
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- Konteyner kentlerde yapılan antrenmanlardan ragbi turnuvalarına

Depremzede çocuklar, ragbi sporcusu oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da depremzede çocuklar, psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak için hazırlanan sosyal sorumluluk projesiyle ragbi sporcusu oldu.

Türkiye Ragbi Federasyonu ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen; depremden etkilenen çocukların psikososyal yönden desteklenmesi, deprem etkilerini en aza indirgenmesi, spor yoluyla rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla başlatılan proje ile 25 yaş altı gençlerden 10 kadın, 6 erkek depremzede gence ragbi eğitimi verilerek, eğitim sonunda bu gençler proje bünyesinde istihdam edildi. Eğitimciler daha sonra Adıyaman'daki konteyner kentleri gezerek, 13-16 yaş gurubu çocuklara bu sporu tanıttı. Adıyaman'da 587 kız, 375 erkek olmak üzere 962 çocuğa eğitim verildi.

Konteyner kentlerden oluşturulan ragbi takımları arasında Yeni Mahalle Spor Salonu'nda turnuva düzenlendi. Turnuvaya 11'i kız takımı olmak üzere toplam 26 takım katıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Uluslararası İlişkiler Uzmanı Hatice Kübra Yılmaz, ragbi sporundan bahsederek, "Ragbi sporu 7'li ve 15'li 2 disipline olan İngiltere'nin Ragbi kentinde doğmuş bir spordur. Amerikan futboluna benziyor ama Amerikan futbolu gibi koruma giyinmeden oynanıyor. Burada hem depremden etkilenen gençlere hem de çocuklara maddi manevi destek olmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte bir rehabilitasyon aracı olarak kullanıyoruz" dedi.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş ise konuşmasında, "Konteyner kentlerdeki gençlerimizin, çocuklarımızın deprem sonrası rehabilitasyonları, psikososyal desteklerinin devamı için bu proje hazırlandı. Adıyaman'da ragbi sporunun çocuklar tarafından bu seviyede sevileceğini tahmin etmiyorduk. Konteyner kentlerden bu seviyeye gelmesi bizi de şaşırtan bir olay oldu" ifadelerini kullandı.

Elif Nur isimli öğrenci, konteyner kentlerde aktivite amaçlı başladıkları ragbi sporunu çok sevdiğini dile getirdi.

Esra Gül ise, ragbi sporunun kendisine özgüven verdiğini, ileride ragbi milli sporcusu olmak istediğini kaydetti.

Kaynak: İHA
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