Adnan Başkan: "Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum" - Son Dakika
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Adnan Başkan: "Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum"

07.04.2022 14:05

- Adnan Başkan: "Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum" Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan: "Hatayspor maçından galip gelerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz" Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ikinci yarının en...

- Adnan Başkan: "Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan:

"Hatayspor maçından galip gelerek hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz"

ANTALYA - Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ikinci yarının en çok puan toplayan ikinci takımı olduklarının altını çizerek, "Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum" dedi.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Antalyaspor'un son dönemdeki performansı ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Antalyaspor'un Süper Lig'de yavaş yavaş istediği yere gelmeye başladığını dile getiren Başkan, "Ulaştığımız bir hedef yok. İkinci yarıda iyi bir ivme yakaladık. Yavaş yavaş diyorum çünkü henüz hedefimize ulaşmadık. İkinci yarıdaki yükselişimizi sürdürürsek üst sıralar neden olmasın diye düşünüyoruz. Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Süper Lig'in ikinci yarısında en çok puan alan ikinci takımız. Bu durum sezon başında başlasa, Şampiyonlar Ligi performansı diyebiliriz" diye konuştu.

Başkan, başarılarındaki en büyük paylardan birinin takımın aile ortamına bürünmesi olduğunu dile getirerek, "Nuri Şahin herkesin tebessüm etmesini istedi. Bu yansıdı takıma. Aile duygusuyla birlikte hep beraber daha iyi bir sezon geçiriyoruz" dedi.

"7 hafta var"

İlk yarıda kaybedilen puanlardan yakınan Adnan Başkan, "İlk yarıda kaybettiğimiz puanlar olmasa şu an başka şeyler konuşuyor olurduk. Ligin ilk yarısında 22 puan toplamışız. Şu anda bitime 7 hafta var ve biz ikinci yarıda 22 puanı şimdiden aldık. Ayrıca 40 maçın oynandığı geçen sezonu 44 puanla tamamlamıştık. Şu anda bu puana 31 maç sonunda ulaştık. Son 9 maçtaki yenilmezliğimiz dikkatlerden kaçmıyor ama işaret ettiğim rakamlar sadece son 9 maçta değil, ikinci yarının tamamındaki başarı ile ilgili" dedi.

"Hatay maçını kazanmak istiyoruz"

Son maçın bitene kadar mücadelelerine devam edeceklerini kaydeden Adnan Başkan, "Başarabiliriz ya da başaramayız onu sezon sonunda göreceğiz ama biz son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız. Bunun için en büyük itici gücümüz olan taraftara çok ihtiyacımız olacak. Bu hafta pazartesi günü oynayacağımız Hatayspor maçında taraftarımız destek verirse 1 engeli daha kayıpsız atlatabiliriz ve tünelin sonundaki ışığın biraz daha net görünmesini sağlayabiliriz. Hayallerimiz hedeflerimiz var. Nuri Şahin hocamıza herkes güveniyor. Pazartesi günüde galip gelerek hedefimize bir adım daha yaklaşmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Adnan Başkan: Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum
Adnan Başkan: Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum
Adnan Başkan: Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adnan Başkan: 'Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adnan Başkan: "Son 7 maçımız kaldı, maç maç galip gelerek istediğimiz hedefe ulaşırız diye umut ediyorum" - Son Dakika
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