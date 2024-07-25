Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Futbol Turnuvası

Afyonkarahisar\'da Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerine Futbol Turnuvası

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2024 yılı halı saha futbol turnuvası, Cami ve Kur'an Kurslarında eğitim gören yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında başladı. Selçuklu Camii, Zafer Camii, Yeni Sanayi Camii, Anıtkaya Ulu Camii, Hacı Mehmet Sayın Camii, Abdülhamid Han Camii takımları arasında gerçekleşen maçlarda büyük heyecan yaşandı. Turnuvanın açılışına Müftülük yetkilileri ve din görevlileri de katıldı.

25.07.2024 15:04
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Afyonkarahisar İl Müftülüğü Gençlik koordinatörlüğü tarafından İl Müftülüğüne bağlı Cami ve Kur'an Kurslarında eğitim gören yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik organize edilen 2024 yılı halı saha futbol turnuvası başladı.

Selçuklu Camii, Zafer Camii, Yeni Sanayi Camii, Anıtkaya Ulu Camii, Hacı Mehmet Sayın Camii, Abdülhamid Han Camii takımları arasında oynanan maçlarda büyük heyecan yaşanırken kıyasıya mücadele edildi.

Maçlar öncesi İl Müftü Yardımcıları Ayşegül Kurt ve Mevlüt Şahiner, öğrencilerle sohbet etti. Turnuvanın açılışına Müftülük Din Hizmetleri Şube Müdürü Salih Elmas, Din Hizmetleri Şefi Ahmet Arslan, Gençlik Merkezi Sorumlusu Mehmet Seyman ve din görevlileri katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisar'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Futbol Turnuvası - Son Dakika

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