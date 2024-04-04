Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi, Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftarda buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi.
İÇÜ konuk evinde düzenlenen programa Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve eşi Beste İpar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İl Basın ve Halka İlişkiler Müdürü ve Kulüp Başkanı Ahmet Yılmaz, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. İftar sonrası bir konuşma yapan Vali Koç, "İlimizi Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde temsil eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımımızın genç sporcularıyla beraber mübarek iftar sofrasının bereketini paylaştık. Hepsi birbirinden değerli, pırıl pırıl olan gençlerimizle sohbet ettik, hayalleri hakkında konuştuk. Hayattaki tüm güzellikler gençlerimizle beraber olsun. Her zaman yanlarındayız, başarıları daim olsun" dedi.
Sporun her dalında, her yaştan ve her cinsiyetten gencinin aktif olmasını teşvik etmenin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirten Vali Koç, "Sizler, ilimizde kadın futbolunun gelişmesi için öncü bir rol üstleniyorsunuz. Başarınızla hem ilimizi hem de ülkemizi temsil ediyor, diğer genç kızlara da ilham kaynağı oluyorsunuz. Sezonun kalan kısmında da sizlere başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, bu azminiz ve disiplininizle hedefinize ulaşacak ve Ağrı'ya şampiyonluk kupasını getireceksiniz" diye konuştu.
Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise, "Ağrı'mızın gururu olan sizler, hem sahadaki başarılarınızla hem de örnek teşkil eden duruşunuzla bizleri gururlandırıyorsunuz. Kadın futbolunun gelişmesi için göstermiş olduğunuz emek ve katkı takdire şayan. Bu vesileyle hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" açıklamalarında bulundu.
Sporcular da Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'a kendilerini iftar sofrasında buluşturdukları için teşekkür ettiler. Program, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'un sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - AĞRI
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