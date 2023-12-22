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Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçı için hazırlıklara başladı

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında kendi evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarına başladı. Şanlıurfaspor deplasmanından 1-1'lik skorla dönen ekip, antrenmanda forma giyen oyuncular yükleme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise paslaşma çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Arda ve Geraldo ile hasta olan Ozan Sol katılmazken, Kerem Kalafat ise takımla çalışmalara başladı.

Ahlatcı Çorum FK, Boluspor maçı için hazırlıklara başladı
22.12.2023 - 19:29,
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü kendi evinde Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Astor Enerji Şanlıurfaspor deplasmanından 1-1'lik skorla dönen kırmız-siyahlı ekip, gündüz dinlendikten sonra akşam saatlerinde kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenmanda, Şanlıurfaspor maçında forma giyen oyuncular yükleme idmanı yaparken, forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda paslaşma çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Arda ve Geraldo ile hasta olan Ozan Sol katılmazken, sakatlıktan dönen Kerem Kalafat takımla çalışmalara başladı.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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