Ahmed Kutucu Galatasaray'dan gidiyor! İsteyen isme "Hayır" diyemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmed Kutucu Galatasaray'dan gidiyor! İsteyen isme "Hayır" diyemedi

Haberin Videosunu İzleyin
Ahmed Kutucu Galatasaray\'dan gidiyor! İsteyen isme "Hayır" diyemedi
11.05.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ahmed Kutucu Galatasaray\'dan gidiyor! İsteyen isme "Hayır" diyemedi
Haber Videosu

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in, Galatasaray’da beklentilerin altında kalan Ahmed Kutucu ile ilgilendiği iddia edildi. Arda Turan’ın eski öğrencisini yeniden kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray’da geleceği belirsizliğini koruyan Ahmed Kutucu’ya sürpriz bir talip çıktı. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, sarı-kırmızılı futbolcuyu transfer listesine aldı.

ARDA TURAN DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Haberde, Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’e imza attığı dönemde de Ahmed Kutucu’yu kadrosunda görmek istediği ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi. Genç teknik adamın, eski öğrencisini uzun süredir yakından takip ettiği ifade edildi.

Ahmed Kutucu, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor’da gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve ardından Galatasaray’a transfer olmuştu.

Ahmed Kutucu Galatasaray'dan gidiyor! İsteyen isme

GALATASARAY’DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunun ara transfer döneminde yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı takımda beklenen çıkışı yapamadı.

Ahmed Kutucu Galatasaray'dan gidiyor! İsteyen isme

Adı son dönemde sık sık ayrılık iddialarıyla anılan 26 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 17 maçta görev alan Ahmed Kutucu, sahada yalnızca 488 dakika süre alabildi. Milli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmed Kutucu Galatasaray'dan gidiyor! İsteyen isme 'Hayır' diyemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Mücteba Hamaney’den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin
Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti Havuzda epilepsi krizi geçiren genç hayatını kaybetti
Paşinyan’dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi Paşinyan'dan itiraf gibi sözler: Karabağ bizim değildi
Trabzon’da dikkat çeken İsrail protestosu Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi Trabzon'da dikkat çeken İsrail protestosu! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı Devrilen traktörün altında kalan çifti ölüm ayırdı
İstanbul’da güneşi gören sahile koştu İstanbul'da güneşi gören sahile koştu

11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
10:52
Mert Hakan’ın Fener kariyeri bitti
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:28
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
10:23
Van’da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Van'da hayvan pazarında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
08:20
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
TRT 1 sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler Günü mesajından sonra görevden alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:18:23. #7.12#
SON DAKİKA: Ahmed Kutucu Galatasaray'dan gidiyor! İsteyen isme "Hayır" diyemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.