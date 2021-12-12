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Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler - Son Dakika

Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler

12.12.2021 21:40
Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 yendi. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından ilk maçından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar için ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Beşiktaşlı futbolcuların Sergen Yalçın döneminde bilerek iyi performans sergilemediklerini ima eden Ahmet Çakar, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz diyenler çok haklıymış. Bu gece görüldü ki Beşiktaşlı oyuncular Sergen'i sabote etmişler." dedi.

Beşiktaş'ta kötü gidiş son buldu. Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynanan maçta Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek, Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Mücadelenin sona ermesinin ardından Ahmet Çakar'ın yaptığı sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu

"GİTMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPMIŞLAR"

Beşiktaşlı futbolcuların Sergen Yalçın döneminde bilerek kötü oynadığını ima eden Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz diyenler çok haklıymış. Bu gece görüldü ki Beşiktaşlı oyuncular Sergen'i sabote etmişler ve gitmesi için her şeyi yapmışlar." ifadelerini kullandı.

'Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz' sözüne hak veren Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler
Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Ahmet Çakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler - Son Dakika Spor


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