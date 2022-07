Ahmet Dal: "Sahada attığınız golü hakem vermezse, ofsayttan gol yerseniz transfer yapmanın anlamı olmuyor"

Büyükşehir Belediye Erzurum spor Başkanı Ahmet Dal gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda hakem hatalarının yaşanmaması gerektiğini belirten Dal, "Transfer tahtasını açarız, transfer yaparız ama sahanın içerisinde futbol oynanırken attığınız golü hakem vermezse, ofsayttan gol yerseniz, var kameraları yanlış çizgiler çekerse olmuyor. Belli başlı spor yazarları Erzurumspor'u şehir üzerinden, soğuk üzerinden yıpratmaya çalışırsa bizim transfer yapmamızın da bir anlamı olmuyor" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, kulübün son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunmak için basın toplantısı düzenledi. Kulübün şuanda transfer yasağının bulunduğunu bu yasağın kalkması için 60 milyon lira ödeme olduğunu belirten Dal, kulüpten ayrılan ve kulüpte kalan futbolculara da değindi. Öte yandan hakem hataları olduğu sürece ne kadar transfer yapılırsa yapılsın bir öneminin olmadığını da ifade eden mavi-beyazlı kulübün başkanı, yeni sezonda başarılı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Bu sezon da seyir keyfi veren bir Erzurumspor olacak"

Kulübün iyiliği ve daha güçlü hale gelmesi için birkaç projelerinin olduğunu ifade eden BB Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, "Tabi malumunuz geçtiğimiz sezon play off oynayan bir Erzurumspor var. Bu sezon da yine takımımız 26 Haziran'da çalışmalarına başladı. Umarım camiamıza yakışır güzel bir sezon taraftarımızın keyif alacağı bir futbol size izleteceğiz. 29 Mayıs'ta oynadığımız İstanbulspor maçından bu yana birçok gelişme yaşadık. Önümüzde ise 3 Ağustos'ta kongremizi yapacağız. Yönetim kurulumuzdaki mevcut arkadaşlarımıza ilaveten yönetimimizi güçlendireceğiz. Yaklaşık olarak 2 aydır uğraştığımız transfer tahtası başta olmak üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Kongremizde bütün Erzurumspor taraftarını memnun edecek açıklamalarımız olacak bunların bir kısmına bugün değineceğim. Her zaman eleştiri yapılan bir konu var BB Büyükşehir yazısı bizim bu konuda bir düşüncemiz yok ama camiamızdan talep gelirse kulübün adından BB ibaresini kaldırıp Erzurumspor olarak veya Erzurumspor FK olarak yola devam edebiliriz. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen ile görüşüp konuşuyoruz. Aynı şekilde kulübümüz logosunu, efsane Erzurumspor logosuna da dönüştürebiliriz. Bir şekilde öze dönüş ve camiada birlik beraberlik adına bu tür çalışmalar yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Kulüpten ayrılan futbolcular var"

Daha iyi teklifler aldığını belirterek kulüpten ayrılan futbolcular olduğunu söyleyen Dal, "Geçtiğimiz sezon kadromuzda olan ama transfer döneminde kadromuzdan ayrılan birkaç futbolcu var. Jakub szumski sözleşmesi devam etmesine rağmen sözleşmesindeki 70 milyon lira serbest kalma bedelini ödeyerek kulüpten ayrıldı. Bunun dışında Aykut Demir, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan ve Novikovas bunlar sözleşmesi biten oyunculardı. Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde daha iyi teklif aldıklarını öne sürdüler hatta bazı oyunculara gidecekleri kulüplerdeki rakamı da teklif ettik ama kabul etmediler biz de yollarımızı ayırdık" diye konuştu.

"Erzurumspor'un önündeki en büyük engel transfer tahtasıdır"

Transfer yasağını kaldırmanın kolay bir süreç olmadığını da kaydeden Ahmet Dal, "Bu anlamda çok fazla şey konuşuldu ama bugün bu basın toplantısında her şey açıkça konuşulsun herkes her şeyin farkında olsun. Gerçekler bugün burada konuşulacak. Zaman zaman bilgilendirmeler yapıyoruz ama kalan kafa karışıklıklarını da gidermiş olalım. Gökhan Kardeş haksız fesih yaptı şuanda davamız devam ediyor. Şu anda Erzurumspor'un önündeki en büyük engel transfer tahtası konusudur. 60 milyon gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 3-4 yıldır Erzurumspor'da forma giyen futbolcuların oluşturduğu bir listeden bahsediyoruz. Transfer yasağını kaldırmak sadece bizim elimizde olan bir şey değil görüştüğümüz oyuncular onların menajerleri, avukatları onlarla bir masanın etrafında anlaşma zemini bulamazsanız bu yasağı kaldıramıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Bir köprünün üzerindeyiz ya altında kalacağız ya da üzerinden geçeceğiz"

Geçtiğimiz sezonlarda Erzurumspor'u soğuk hava üzerinden yıpratmak isteyenlerin olduğunu da belirten Dal, "Transfer dönemi 8 Eylül'de tamamlanıyor. 7 Eylül gece saat 00.00'a kadar bu süreç devam ediyor. Bu sürecin son anına kadar transfer yasağı konusu için elimizden geleni yapacağız ama kulübümüze yük olmadan yapacağız. Çeşitli planlarımızda var her türlü mücadeleyi vereceğiz. 60 milyon diye tabir ettiğimiz konu daha sonrasıyla beraber 100 milyon liranın üzerine tekabül ediyor. Burada futbol oynanır mı cümlesinin kurulduğu yerden her yıl 70 takımı ağırlayan bir yere ev sahipliği yapan bir şehre dönüştük. Bu anlamda bizim futboldan alacağımız çok şey var. Transfer tahtasını açarız, transfer yaparız ama sahnın içerisinde futbol oynanırken attığınız golü hakem vermezse, ofsayttan gol yerseniz, VAR kameraları yanlış çizgiler çekerse ve belli başlı spor yazarları Erzurumspor'u şehir üzerinden, soğuk üzerinden yıpratmaya çalışırsa bizim transfer yapmamızın da bir anlamı olmuyor. Geçen sezon 22 oyuncu transfer ettik. Bugün mevcut federasyon başkanımız başta olmak üzere tamamen bağımsız olduğuna inanarak güvenerek hepsine de hayırlı olsun diyorum. Biz artık Erzurumspor'un hakkının yenmemesi için bütün olayların ve süreçlerin takipçisi olacağız. Şu an köprünün üzerindeyiz. ya köprü yıkılacak altında kalacağız ya da üzerinden geçip kulübümüzü kalıcı gelirlerle geleceğe taşıyacağız. Yeni sezonda bir yenilik getireceğiz. Öneri sistemi gibi olacak ve taraftarlarımızla zaman zaman bir araya geleceğiz. Onların kulübe belki gelir getirecek projeleri ve belki bizim kendimizin görmediği hatalarımızı onlar bize söyleyip gösterecekler. Kongrede şirketleşme kararı alacağız. Kulübümüzü şirketleştirip kalıcı gelir sağlamaya çalışacağız" dedi. - ERZURUM