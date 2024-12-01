Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, TV100'e özel açıklamalarda bulundu. Çebi, sert sözlerle siyah-beyazlılarda başkanlıktan istifa eden Hasan Arat'ı hedef aldı.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;
"Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez. 3 gün önce, "Kalkışma var" demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü.
Bize görevdeyken trolleriyle bir sene saldırdı. "Başkan olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım" dedi. İnsanları itibarsızlaştırmaya çalıştı. Herkesi kandırdı. 11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş'ın geleceğini karartıp istifa etti.
Biz kuruşun hesabını yaptık, borcu yarı yarıya indirdik. En zor zamanda şampiyon olduk. 11 sene Beşiktaş için elimden geleni yaptım. Ne benim ne yöneticilerimin boğazına Beşiktaş'ın bir kuruşu girmedi.
Hasan Arat istifa etse de benimle ilgili söylediklerinin hesabını 21 Aralık'taki Divan Kurulu'nda verecek. Son sözümü orada söyleyeceğim."
Son Dakika › Spor › Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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