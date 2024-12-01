Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a zehir zemberek sözler

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Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılarda başkanlıktan istifa eden Hasan Arat'ı çok sert sözlerle eleştirdi. Çebi, Arat'ın tarihin en kötü başkanı olduğunu belirterek, "Bize görevdeyken trolleriyle bir sene saldırdı. "Başkan olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım" dedi. İnsanları itibarsızlaştırmaya çalıştı. Herkesi kandırdı. 11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş'ın geleceğini karartıp istifa etti" dedi.

01.12.2024 15:44  Güncelleme: 16:04
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Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, TV100'e özel açıklamalarda bulundu. Çebi, sert sözlerle siyah-beyazlılarda başkanlıktan istifa eden Hasan Arat'ı hedef aldı.

"İNANMADILAR, ŞİMDİ HERKES GÖRDÜ"

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları;

"Hasan Arat tarihin gördüğü en kötü başkandır. Bundan daha kötüsü bir daha gelmez. 3 gün önce, "Kalkışma var" demişti, sonra bırakıp gitti. Bence de bu bir kalkışmadır! Ama lider kimdir? Lider mücadele eder, kaçmaz. Hasan Arat lider miydi, olmadığını biz söylemiştik. İnanmadılar, şimdi herkes gördü.

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİNİ KARARTTI"

Bize görevdeyken trolleriyle bir sene saldırdı. "Başkan olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım" dedi. İnsanları itibarsızlaştırmaya çalıştı. Herkesi kandırdı. 11 ayda kulübü kaosa soktu. Beşiktaş'ın geleceğini karartıp istifa etti.

"KURUŞUN HESABINI YAPTIK"

Biz kuruşun hesabını yaptık, borcu yarı yarıya indirdik. En zor zamanda şampiyon olduk. 11 sene Beşiktaş için elimden geleni yaptım. Ne benim ne yöneticilerimin boğazına Beşiktaş'ın bir kuruşu girmedi.

"SON SÖZÜMÜ ORADA SÖYLEYECEĞİM"

Hasan Arat istifa etse de benimle ilgili söylediklerinin hesabını 21 Aralık'taki Divan Kurulu'nda verecek. Son sözümü orada söyleyeceğim."

Ahmet Nur Çebi\'den Hasan Arat\'a zehir zemberek sözler

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Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi'den Hasan Arat'a zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    küçük klupler bu kadar borçlanmamali önüne geçilmeli Uefadan şike cezasının yanı sıra fair play cezası da gelecektir 5 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hepiniz Suçlusunuz 8 1 Yanıtla
  • Nullnull:
    Çebi de az çakal değil de Hasan arat batırdı sıvadı 0 0 Yanıtla
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