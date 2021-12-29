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Ahmet Nur Çebi: "Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin" - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: "Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin"

29.12.2021 17:46

- Ahmet Nur Çebi: "Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin" Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Masaya yumruk vurarak değil, Beşiktaş nezaketiyle gerekeni yapıyorum" Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ziyaret sonrası,...

- Ahmet Nur Çebi: "Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi:

"Masaya yumruk vurarak değil, Beşiktaş nezaketiyle gerekeni yapıyorum"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ziyaret sonrası, Beşiktaş'ın haklarını savunmak için gerekeni masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri ve nezaketiyle yaptığını söyledi. Çebi, "Kimse kulübün haklarını savunmadığımı söylemesin. Bunu yapmadığım algısını oluşturmayın" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakem hatalarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir görüşme yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çebi, "Daha önce de hakem hatalarından canı yanan Beşiktaş Kulübü Başkanı olarak defalarca geldim. Resmi makamların kapısını çalarım, bunların düzeltilmesi gerektiğini anlatırım, gereken cezaların verilmesi gerektiğini anlatırım. Görevimin birinci aşamasını yapmaya gayret ettim. Bugün ben gelmeden evvel yapılan bir toplantı vardı. Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu, Süleyman Hurma, Ecmel Sarıalioğlu katıldı. Ben, annemin rahatsızlığı nedeniyle katılamadım bu toplantıya. Tek istediğim şu; ben camianın istediği tepkileri vermenin ölçüsünü ayarlamak zorundayım. Ben bu kulübün başkanıyım ve siyasetini, nezaketini, bürokrasisini yürütmek zorundayım. Bunu yapmadığımın algısını doğru bulmuyorum. Diğer kulüpler de canlarının yandığını söylüyor. Hakem müessesinin sağlıklı gitmediğini söylemek zorundayız. Ben Kulüpler Birliği Başkanı olduğum dönemde yürüttüğümüz bir projenin toplantısı vardı bugün. Türk hakemliği müessesesinin daha sağlıklı gitmesi ve sorunların ortadan kalkması adına büyük bir mücadele olduğunu biliyorum. Sezon sonunun hemen ardında Türk futbolundaki hakemlik sorununun şu anda yürütülen çalışmalarla biteceğini hissediyorum ve bunu da müjdelemek istiyoruz. Beşiktaş'ın ve diğer takımların haklarının ve hukuklarının, bu düzelme süreci gelene kadarki zaman içinde nasıl sağlanabileceğiyle ilgili konuştum. VAR hakemleriyle saha hakemlerinin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledik. Bir maçta VAR hakemi olan kişinin bir diğer maçta saha hakemi olmasının sağlıklı olmadığını biliyorum. Nasıl ki mükafat insanları teşvik ediyorsa, ceza verilmesi de bunun gerekliliğidir. Bir hakem hata yaptıysa, bunun cezasını çekmeli. Beşiktaş'a karşı yanlış yapan, hata yapan herkese ceza verilmesini talep ettim. Onlar da bu ceza müessesesi hakkında benimle hemfikirler. Bu görüşmenin meyvelerini vereceğinden çok ümitliyim. Bugüne kadar gerekli mücadeleyi bu kapıları çalarak verdiğimi herkes bilsin. Bunu doğru bir biçimde ve Beşiktaş'ın büyük zararlar görmesini engelleyerek yürütmek zorundayım. Tüm taraftarların ve Beşiktaş camiasının yeni yılını kutluyorum. Hepsine keyifli, adaletli bir yıl diliyorum. Beşiktaş olarak da başarılı bir ikinci yarı hedefliyoruz. Hakemlerle ilgili durumun da elimizi masaya vurmadan nasıl düzeleceğini anlatmaya çalıştık. Ben Beşiktaş için elimden geldiğince doğru bildiğim şekilde mücadeleye devam edeceğim" diye konuştu.

"Bağırarak çağırarak yapılacak bir iş değil"

Toplantının detaylarını söyleyemeyeceğini belirten Ahmet Nur Çebi, "İçeride konuşulanları burada söylemem doğru değil ama duruma bakışlarının pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki maç, son maç ve bunlarla ilgili duruma daha dikkatli bakacaklarını biliyorum. Bugünkü toplantı sadece hakemlerle ilgiliydi. Buraya defalarca geliyorum. Bu sorunu çözebileceğim tek yer burası. Televizyon karşısına geçip bağırıp çağırarak yapılacak iş değil. İyilerin de kötülerin yanında yandığı bir durum oluyor. Bunları ayırt etmek ve üst kurul olan TFF'nin makamlarında yapmayı doğru buluyorum. Elimi masaya vurmadığım konusunu da şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğa inanıyorum"

Sezonun ikinci yarısında alınacak olan puanları zamanın göstereceğini söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğa inancının sürdüğünü de ifade ederek, "Futbol ve sonuç itibariyle önümüzdeki maçlarda puanların nasıl dağılacağını zaman gösterecek. Camiamızla, taraftarımızla, hocalarımızla şampiyonluğu sonuna kadar kovalayıp kazanacağımıza inanıyorum. Biliyorum herkese garip gelebilir ama ben buna inanıyorum" dedi.

"Kurmayı düşündüğümüz yapılanmada Önder hocanın başarılı olacağını düşünüyorum"

Son olarak teknik direktör konusuna değinen Ahmet Nur Çebi, "Siz kesin olarak soruları soruyorsunuz ve haklısınız ama sonuç itibariyle ben şampiyonluk istiyorum. Bunu başaran hocayla daha mutlu ve huzurlu bir ortam olacaktır. Ama Önder hocanın takım ve futbolcular üzerindeki etkisi, onlarla olan yakınlığı benim için başka bir kriter olacaktır. Şu ana kadar gözlemleyeceğim konularda son derece başarılı olduğunu düşünüyorum ve umarım böyle devam eder. Sahada alınan sonuçlar tabii ki başarıdır ama her şey değildir. Ekonomik anlamda dövize karşı kayıp yaşadığımız bir ortamda hocanın katkısı tabii ki çok önemli olacaktır. Altyapıdaki başarıları bunu gösteriyor. Altyapıdan gelecek genç çocuklarla daha çok yol alabileceğimizi hissettirmesi benim için ilk öncelik olacaktır. İkinci önceliğim aile ortamı ve huzur, üçüncü önceliğim ise maçlardaki sonuçlar olacaktır. Beşiktaş'ta kurmayı düşündüğümüz yeni yapılanmada hocamızın başarılı olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaparak sözlerini tamamladı.

Ahmet Nur Çebi: Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin
Ahmet Nur Çebi: Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin
Ahmet Nur Çebi: Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin

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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: 'Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi: "Kimse Beşiktaş'ın haklarını savunmadığımı söylemesin" - Son Dakika
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