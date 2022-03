Ahmet Nur Çebi: Talisca, Beşiktaş'ın bütçesine uygun şekilde gelmek isterse onu sırtımda buraya getiririm - Son Dakika

"Biz Beşiktaş olarak diğer takımların hemfikir olmadığı, kendi menfaatlerimiz açısından talep edecek değiliz"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ""Bizim bütçemiz belli. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Talisca, Beşiktaş'ın bütçesine uygun şekilde gelip, oynamak isterse ben de onu sırtımda buraya getiririm. Talisca gelsin isterim ama benim ticari, mali politikalarımla olacaksa başımın üstünde yeri var" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına Vodafone Park'ta yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah- beyazlı ekibin başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13 hakemle aldığı kararın değerlendirilmeden önce sonuçlarının beklenmesi gerektiğini ifade eden Ahmet Nur Çebi, "Bu sezon, önceki sezonlardan çok daha fazla olmak üzere hakem hatalarından dert yanan kulüplerimiz var. Neredeyse tamamı diyebiliriz. Sürekli olarak ya çıkıp, konuştuk. ya gittik ilgili makamlara şikayette bulunduk ya hepsini beraber yaptık. Neredeyse 20 tane takımın tamamı, hakemlerimiz, yönetim şekilleri ve verdikleri kararlarla ilgili zarar ettiklerini, hasar gördüklerini ifade ettiler. Durum böyleyken federasyonun bu husustan çok etkilendiğini, bu çözebilmek için yola çıktığını ben gördüm, takip ettim. Ancak anladığım kadarıyla yapmış oldukları çalışmalardan bir çözüm bulamadıklarını, hala hakem hatalarının artmaya devam ettiğini gördüklerinden dolayı son olarak böyle bir çözüm bulduklarını görüyoruz. Federasyon, bizim üst kurulumuzdur. Onların verdikleri kararlara en azından saygı duyup, bekleyip, sonuçlarını görmeyi bilmemiz lazım. Anladığım kadarıyla bu kararın sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Umuyorum ki mevcut olan, devam edecek hakemler federasyon ve kulüpleri zor durumda bırakmayacak şekilde maçları yönetmeye devam eder. Beklentim ve temennim budur. Federasyon da bunu çözebilmek adına böyle bir adım atmıştır. Dolayısıyla federasyonun verdiği kararın yanlış olduğunu söylemek, kulüpler için doğru değildir. Çünkü, kulüpler tümü, hakemlerle ilgili şikayetçi olmuştur. Kulüplerimizin de zamanlama olarak yanlış olduğunu ifade eden arkadaşlarımız, kulüp başkanlarımız olmuştur. Ben buna şu an katılmıyorum. En azından bekleyip, görüp, sonuçlarını değerlendirmek için henüz erken olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonuçları görmeden, bir yorumda bulunmayı doğru bulmuyorum. Benim bu konularda daha önce verdiğim beyanatlar var. Federasyona gittiğimi, sorunlarımızı aktardığımı, bunların çözülmesi gerektiğini ve hatta genç hakemlerin önlerinin açılmasını, eskilerin geçmişten gelen, üzerlerine yapıştırılmış belki de hak etmedikleri birçok konularda cevap vermek zorunda kaldıkları, maçlara çıkmadan önce A taraftarının B hakemi ile ilgili, şu maçta bize şöyle yapmıştı yorumlarından dolayı kan değişikliğinin doğru olacağını ifade etmiştim. Şu anda gördüğüm kadarıyla uygulama bu şekilde olmuş değil. Bizim görevimiz bir şeylerin düzelmesini talep etmektir. Kararı federasyon verecektir. Onların da almış olduğu karara son derece saygı duyuyorum. Sonuçlarının da iyi olmasını diliyorum" şeklinde konuştu."BİZ BEŞİKTAŞ OLARAK DİĞER TAKIMLARIN HEMFİKİR OLMADIĞI, KENDİ MENFAATLERİMİZ AÇISINDAN TALEP EDECEK DEĞİLİZ"Hakemler konusunda federasyon ile bir görüşme yapmadıklarının altını çizen Çebi, "Benim beyanatlarımda, açıklamalarımda daha genç hakemlere yer verilmesi gerektiğini söylemem böyle bir algı oluşturmuş olabilir. Bunun böyle olmadığını kesinlikle ifade etmek istiyorum. Bu doğru değil. Federasyonla biz Beşiktaş olarak hiçbir şekilde, alınan son kararın şekline, şemailine, ne giden ne de kalan hakemlerle ilgili görüş alışverişimiz olmamıştır. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki bütün kulüp başkanları bizimle beraber bu konuda duyumları olmadığını ifade ettiler. Bu da bir gurur kaynağıdır. Biz Beşiktaş olarak diğer takımların hemfikir olmadığı, kendi menfaatlerimiz açısından talep edecek değiliz. Beşiktaşlılık duruşu da bunu gerektirir. Biz kendimize iyi şeyler yapılsın, başkalarına zarar verilsin talebinde bulunmayı bir Beşiktaşlı olarak kendimize yakıştırmayız" diye konuştu."RAPORUN BEKLENMESİ GEREKTİRECEK BİR DURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"IFAB Direktörü David Elleray'ın hazırladığı raporun farklı olduğunu aktaran Çebi, "Kulüpler Birliği'nde gündeme geldi. David Elleray'ın raporunun beklenmesi gerekirdi, neden beklenmeden bu karar alındı denildi. Kesinlikle katılmıyorum. David'in hazırlayacağı rapor hangi hakem iyi, hangi hakem kötü, hangisi başarılı ya da başarısız değil. Sistem konusunda David'in raporu hazırlanıyor. Bu yapılan operasyonla sistemin hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla raporun beklenmesi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu."HAVA ŞARTLARI MAÇIN OYNANMASINA ENGEL TEŞKİL EDECEKSE OYNANMAZ, TEŞKİL ETMİYORSA MAÇ OYNANIR"Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi için kendilerine bir erteleme talebi gelmediğini söyleyen Çebi, hava şartlarının uygun olması halinde maçın oynanması gerektiğini söyledi. Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bize böyle bir talep, şu saate kadar ne Galatasaray ne de TFF'den gelmedi. Özellikle futbol maçlarının ertelenmesi konusunda kararlar ve yönetmelikler nettir. Bunlar zaman içerisinde havanın şekline göre, kulüplerin tavrına ve oynadıkları maçlara göre değişiklik gösteremezler. O zaman daha önce yapılan uygulamalar haksızlık ifade edebilir. Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse maç oynanır. Top yere vurulur, eğer zıplayabiliyorsa maç oynanır. Bunların kuralları bellidir. Bunların dışında gelişi güzel bir karar almayı gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Hava şartları maçın oynanmasına engel teşkil edecekse oynanmaz, teşkil etmiyorsa maç oynanır.""HAKEMLERLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEYİN GİZLİ KALMAMASI GEREKİR"Hakem atamalarının belli bir matematik çerçevesinde yapılması gerektiğini daha önce söylediğini belirten Ahmet Nur Çebi, "Hakem müessesinin çok yıpratıldığını görüyoruz. Onlar da buna sebebiyet verdiler. Bizler de hataları vurgularken onları da çok yıpratıyoruz. Dolayısıyla ben ifade ettim. Söyledim, devam da edeceğim. Hakem atamaları bir matematiğe dayandırılarak yapılmalı. Yani bir, iki kişinin ağzından çıkan, bu maça şunu verdim, şu maça bunu verdim şeklinde olmamalıdır. Dolayısıyla taraflar da bilmeli ki başarıya göre, maçın önemine göre eşleştirilmiştir. Şahısların görüşleri, işin içine bulaştırılmamıştır. Bu bilinmeli. İkincisi, hakemler maçlar bittikten sonra haklarında yapılan eleştirilere cevap verme hakkına sahip olmaları lazım. Bu kamuoyunu da rahatlatacaktır. VAR konuşmalarının da kamuoyu önünde açıklanması gerekir. Hakemlerle ilgili hiçbir şeyin gizli kalmaması gerekir. Her gizlilik, daha sonra hakemlerle ilgili bir tereddüt, yargılama, onlarla bir sürü şeyi söyleme hakkını kamuoyunda yaratıyor. Bence şeffaf olunursa, atamalarda kişisel atamalar yapılmazsa, hakemler de kamuoyu da rahat edecektir. Kamuoyunun rahat ettiği yerde hakemlere olan baskılar azalacaktır. Hakemler daha rahat maç yönetecektir. Benim böyle önerilerim var" dedi."BUGÜNE KADAR ÜLKE PUANLARINA KATKI VEREN SADECE GALATASARAY DEĞİLDİR"Galatasaray derbisini ya da Galatasaray'ın Barcelona karşılaşmasını Vodafone Park'ta oynayabileceğini ifade eden Çebi, şöyle konuştu: "Bugüne kadar ülke puanlarına katkı veren sadece Galatasaray değildir. Galatasaray'da bu takımlardan birisidir. Beşiktaş'ın da Avrupa'da namağlup şekilde gruptan çıktığı dönemde aldığı puanların da Türk futboluna katkısı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer konu, tamamen sahanın top oynanabilir olmasını arzu etmekse ben o zaman şunu ifade etmek istiyorum. Bizim sahamız müsait. Galatasaray arzu etmesi halinde maçı burada oynayabilir. İsterse Olimpiyat Stadyumu'nda oynayabilir. İsterse Barcelona maçını burada oynayabilir. Yani İstanbul'da Galatasaray'ın rahatlıkla saha zeminin uygun olabileceği bir stat bulup, oynayabileceğini düşünüyorum. Bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum.""DEVAM EDENLERİN DE GİDENLERİN DE İÇİNDE BEŞİKTAŞ'A ZARAR VERENLER VAR"Yabancı hakemlerin derbi maçlarda görev alabileceğini daha önce söylediğini, ancak bunu söylerken Türk hakemlerinin başarısız olduğunu düşünmediğini dile getiren Çebi, "Ben yabancı hakem konusuna sadece derbi maçlarda yer verilebileceğini ifade ettim. Türk hakemlerini, başarısızlıkla itham etmedim. Sadece onların geçmişteki derbilerde yaptıkları yönetimlerden dolayı, taraftarın hafızasında kalan, yaşanmışlıkları her maç gündeme getirerek hakemleri üzmelerini, baskı altında kalmalarını engelleyebilmek için sadece bu özel maçlarda bunların olabileceğini ifade ettim. Hala aynı fikirdeyim. Türk hakemler olmalı, mümkünse gençler olmalı. Yaş almış hakemlerimiz de gençlere yer açmak adına buna hoşgörüyle bakabilmeli. Şu anda görevi bitenlerin veya devam edenlerin içinde Beşiktaş'a zarar verenler hala var. Dolayısıyla Beşiktaş'ın olmadığı zaten ortada. Devam edenlerin de gidenlerin de içinde Beşiktaş'a zarar verenler var. Dolayısıyla biz Beşiktaş olarak böyle bir şeyin içinde bulunmadık, bulunmayız da. Federasyon, maçlar kötü yönetiliyor diye kulüplerden baskı görmüştür. Onlar da çözüm arayışı içine girmişlerdir. Üst kurul olarak buldukları çözüm budur. Çözüme saygı gösterip, sonuçlarını beklememiz lazım. Umarım sonuçları hepimiz için hayırlı olur. 6 bin hakem var. Bunların içinden 20 tanesiyle dön dön, hep aynı yere gidiyoruz. Bu doğru bir şey değil" ifadelerini kullandı. "BUGÜN BİZE, YARIN ONLARA"Derbiyi Galatasaray'ın istediği bir sahada oynayabileceklerini belirten Ahmet Nur Çebi, "Galatasaray'ı davet ettik. Barcelona maçını burada oynayabilir. Derbiyi istedikleri yerde oynayabiliriz. Zemin mazeret göstermelerine gerek yok. Kapımız açık. Bunu mazeret göstermelerini kabul etmiyoruz. O gün şartlar yönetmeliklerde yazdığı gibiyse herkese uygulandığı gibi bu maça da uygulanabilir. Değişik bir şey uygulanmasını kabul etmiyoruz. Spekülasyona sebep olur. Bugün bize, yarın onlara. Bu işe kurallara uyarak devam etmek herkes açısından daha selametli olacaktır" dedi."KULÜBE ZARAR GELECEK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"Basketbol takımındaki oyunculara ödeme yapılmadığı ve yabancı oyuncuların serbest kalacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren Çebi, "Seçim zamanına girdik. Bunların hepsi muhalefet tarafından yaptırılıyor. Ancak şu anda basket takımımızın oyuncularının haklarına bir durum gelmesi söz konusu değildir. Beşiktaş Kulübü'ne zarar verecek ödememezlikler, kontratlara aykırılıklar söz konusu değildir. Gereken yapılıyor. Beşiktaş'ın şu anda ne futbolcusuna ne de basketçisine, sporcusuna halel gelecek hiçbir durumu yoktur. Kulübe zarar gelecek bir durum söz konusu değildir. Bu haberler tamamen art niyetli. Camiama sesleniyorum. Gününde ödemelerimizi yapıyoruz. Gününde olmasa da yasaların tanıdığı haklar içinde ödemeleri yapıyoruz. Mağdur olan yoktur" şeklinde konuştu."UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ SEZONDA PANDEMİ OLMAZ"Taraftarların deplasmanlarda yer almaması kararının pandemi bitmemesi nedeniyle doğru olduğunu söyleyen Çebi, "Koronavirüste olmaması doğaldı. Pandemi de henüz bitmedi. Bu sezon, bu şekilde gelip, geçecek. Umarım önümüzdeki sezonda pandemi olmaz. Her taraftar, her maçta takımıyla kucaklaşma imkanı bulabilir diye temenni ediyorum. Galatasaraylı gelsin burada seyretsin, Beşiktaşlı gitsin orada seyretsin bende isterim. Bizler Kulüpler Birliği'nde sohbet ediyoruz. Birbirimize karşı son derece saygı ve sevgi içerisindeyiz. Ama dışarı çıktığımızda taraftarımıza bakıyoruz. Onlar da arkadaşlar. Fakat aynı taraftar, başkanların birbiriyle kavga etmelerini istiyor. Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Fenerbahçeli arkadaşlar. Mahallede, ailecek görüşebiliyorlar. Herkesin başkanların birbirleriyle kavga etmesini istemesini de doğru bulmuyorum. Özellikle son toplanda hakemlerle ilgili yapılan listede hiçbir başkanın dahlinin olmadığını duymak beni son derece mutlu etmiştir. Onlara duyduğum saygıyı bir kat daha arttırmıştır" diye konuştu."BEŞİKTAŞ'IN BÜTÇESİNE UYGUN ŞEKİLDE GELİP, OYNAMAK İSTERSE BEN DE ONU SIRTIMDA BURAYA GETİRİRİM"İsmi son günlerde yeniden Beşiktaş ile anılan siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Anderson Talisca'nın, transferinin mali şartlara uyması halinde gerçekleşebileceğinin altını çizen Çebi, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Kazancı ile bütçeleri gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz futbolcunun maaşını ödeyemeyeceğiniz zaman, o futbolcuya da zarar, kulübe de zarar. Taraftara da eziyet etmiş olursunuz. Dolayısıyla Talisca, Beşiktaş'ın bütçesine uygun şekilde gelip, oynamak isterse ben de onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması içinde yolunda bulunurum. Ancak olmadığı takdirde kimsenin neden olmadı demesini de kabul etmiyorum. Talisca gelsin isterim ama benim ticari, mali politikalarımla olacaksa başımın üstünde yeri var. Ancak olmayacaksa Allah yolunu başka ülkelerde, takımlarda açık eylesin."