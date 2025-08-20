Ahmet Yağan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
Spor

Ahmet Yağan Bronz Madalya Kazandı

Ahmet Yağan Bronz Madalya Kazandı
20.08.2025 19:54
Milli güreşçi Ahmet Yağan, Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Milli güreşçi Ahmet Yağan, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samokov kentinde devam eden organizasyonda serbest stil 86 kiloda milli güreşçi Ahmet Yağan, mindere çıktı.

Çinli rakibi Yuanchong Yang'ı 4-0, Ukraynalı Pavlo Vaskovskyi'yi 5-0, çeyrek finalde Hint güreşçi Mukul Dahiya'yı 4-3 mağlup eden Ahmet Yağan, yarı final müsabakasında bireysel katılan Rus sporcu Bozigit Islamgereev'e 5-1 kaybetti.

Üçüncülük mücadelesinde ise Japon rakibi Ryogo Asano'yu 9-3 yenen Ahmet Yağan, bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor

19:44
