Ailesi ile sandığa giden Gökhan Zan'dan vatandaşlara çağrı - Son Dakika
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Ailesi ile sandığa giden Gökhan Zan'dan vatandaşlara çağrı

Ailesi ile sandığa giden Gökhan Zan'dan vatandaşlara çağrı

28.05.2023 16:43

Eski milli futbolcu Gökhan Zan, ailesi ile birlikte 2. tur seçimleri için sandık başına gitti. Eşi ile kalp hareketi yapan Gökhan Zan, "Vatanını seven sandığa gitsin" mesajı paylaştı.

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den memleketi Hatay'da milletvekili adayı gösterilen ve umduğu sonucu alamayan eski milli futbolcu Gökhan Zan, ailesi ile birlikte sandık başına gitti.

"SANDIĞA GİDİN"

Eşi ile birlikte kalp işareti yapan Gökhan Zan, "Vatandaş olarak oyumuzu kullanıp, sorumluluğumuzu yerine getirdik. Herkes oyunu kullansın, sandığa gitsin" mesajı paylaşıp "Vatanını seven sandığa gitsin" etiketini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DA BABASIYLA YAPTI

Eşi ve babasıyla birlikte bir paylaşım daha yapan Zan, bu gönderiye "Vatanı sevmek için çok şey yapmaya gerek yok, bazen bir fotoğraf çok şey anlatır! Babamızı Oy kullanabilmesi için sandık başına getirdik" notunu düştü.

YORUMLAR (1)
  • İsmail Yiğit: Kilicdaroglunun belediyesi değil mi hatay da kentsel dönüşüme musaade wtmeyen.Bu neyin kafasını yasiyor arkadas anlamıyorum.Tam bir akıl tutulması. Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Gökhan Zan, İYİ Parti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ailesi ile sandığa giden Gökhan Zan'dan vatandaşlara çağrı - Son Dakika


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