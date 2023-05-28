Ailesi ile sandığa giden Gökhan Zan'dan vatandaşlara çağrı

14 Mayıs seçimlerinde İYİ Parti'den memleketi Hatay'da milletvekili adayı gösterilen ve umduğu sonucu alamayan eski milli futbolcu Gökhan Zan, ailesi ile birlikte sandık başına gitti.

"SANDIĞA GİDİN"

Eşi ile birlikte kalp işareti yapan Gökhan Zan, "Vatandaş olarak oyumuzu kullanıp, sorumluluğumuzu yerine getirdik. Herkes oyunu kullansın, sandığa gitsin" mesajı paylaşıp "Vatanını seven sandığa gitsin" etiketini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DA BABASIYLA YAPTI

Eşi ve babasıyla birlikte bir paylaşım daha yapan Zan, bu gönderiye "Vatanı sevmek için çok şey yapmaya gerek yok, bazen bir fotoğraf çok şey anlatır! Babamızı Oy kullanabilmesi için sandık başına getirdik" notunu düştü.