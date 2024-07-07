AK Parti Heyeti Muğlaspor Kulübü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Heyeti Muğlaspor Kulübü'nü Ziyaret Etti

AK Parti Heyeti Muğlaspor Kulübü\'nü Ziyaret Etti

AK Parti Muğla Milletvekilleri ve ilçe başkanları, Muğlaspor Kulübü'nü ziyaret ederek stadyumun yenileme çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Yapılacak çalışmalarla stadyumun daha kullanışlı hale getirilmesi ve farklı spor branşlarında da kullanılabilmesi hedefleniyor.

07.07.2024 13:43
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AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli ve AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Algan ve beraberindeki heyet, Muğla spor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen AK Parti heyeti, stadyumun yenileme çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek olan Muğlaspor'un maçlarını kendi stadında oynayabilmesi için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını dile getiren milletvekili Kadem Mete, önümüzdeki hafta itibari ile stadyumda çalışmalara başlanacağını ve sezona yetiştirilmesi için sürecin hızlandırıldığı ifade etti.

AÇIK TRİBÜN YIKILDI

Mevcut stadyumda açık tribünün yıkımına başlanarak, yıkımı tamamlanması sonrasında çelik tribün yapımına geçileceğini belirten milletvekili Kadem Mete, tribün yüksekliğinin 16 sıra olacak şekilde inşa edilerek tribünün altına çok amaçlı salonlar ve soyunma odaları yapılacağını söyledi. Milletvekili Mete, stadyumun yenilenme sürecinde vatandaşların ve sporcuların sık sık kullandığı tartan pistin de yenileneceğini dile getirdi.

FARKLI BRANŞLAR DA YARARLANACAK

Stadyumun daha kullanışlı ve spor branş çeşitliliğinin sağlanarak farklı spor dallarında da kullanılabilecek şekilde planlandığını söyleyen milletvekili Mete, salı günü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile görüşme gerçekleştireceğini belirtti.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç ise tasarruf tedbirleri kapsamında stadyumun yenilenmesi sürecine ilişkin taleplerini dinleyerek, ihale süreci ile yakından ilgilenen siyasi ve idari tüm paydaşlara teşekkürlerini ileterek, Muğlaspor'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor AK Parti Heyeti Muğlaspor Kulübü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Heyeti Muğlaspor Kulübü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
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