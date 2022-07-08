Akçaabat'ta 3x3 sokak basketbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Akçaabat'ta 3x3 sokak basketbol turnuvası sona erdi

08.07.2022 11:54
Akçaabat'ta 3x3 sokak basketbol turnuvası sona erdi

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 3x3 sokak basketbol turnuvası ve 3 sayı yarışmasında final maçları yapıldı.

Akçaabat Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen 3x3 sokak basketbol turnuvası ve 3 sayı yarışmasında final maçları yapıldı.

300 sporcu ve 57 takımın katıldığı 3x3 sokak basketbol turnuvası ve 3 sayı yarışmasında toplamda 101 müsabaka gerçekleştirildi. Akçaabat Sahil parkta yapılan müsabakalar oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçerken, ödül törenine Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Bayraktar, Akçaabat Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

3x3 sokak basketbol turnuvasında küçük erkekler kategorisinde birinciliği Turkuaz Pembesi takımı kazanırken Küçük Kızlar kategorisinde birinciliği Üç Yıldız takımı elde etti. Genç erkekler kategorisinde Baklava Spor takımı birinci olurken Büyük Erkekler Kategorisinde ise The Big Bang takımı da ilk sırada yerini aldı.

3 sayı yarışmasının kadınlar kategorisinin birincisi Hümeyra Baysal, erkekler kategorisinin birincisi ise Hasan Altan Akbaş oldu.

Sporun barış, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik olduğunu her ortamda söylemeye çalıştığını kaydeden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "3x3 Sokak Basketbol Turnuvası ve 3 Sayı Yarışmasına katılan takımlar çok ciddi müsabakalar gerçekleştirdiler. Centilmence yarıştılar. Bizler de bu karşılaşmaları heyecanla izledik; takip ettik. Katılan tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum. Kazanan takımlarımızı da tebrik ediyorum. Akçaabat, geçmişten bugüne kadar birçok sporcu yetiştirmiştir ve yetiştirmeye de devam ediyor. Biz de belediye olarak sporun her dalını her yaştan vatandaşımızla buluşturmaya özen gösteriyoruz. Sporu ve spor yapan gençliği çok önemsiyoruz. Sporun herhangi bir dalıyla ilgilenmek, hareket etmek; teknolojinin kötü alışkanlıklarından ve madde bağımlılığından uzak durmak demektir. Spor yapmak; sağlıklı olmak, özgüven sahibi olmak, pratik ve analitik düşünebilmek demektir. Pırıl pırıl gençlerimiz, çocuklarımız var. Onların kişisel gelişimlerini ilk başta sporla destekliyoruz. Geçlerimiz ve çocuklarımız için açtığımız birçok spor ve analitik beceri kurslarımız var. Bu kurslarımız Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilerliyor. Buradan kurslarımıza katılan, sporun herhangi bir dalıyla alakadar olan ve destek veren aileleri yürekten kutluyorum" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Osman Nuri Ekim, Serkan Özdemir, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akçaabat'ta 3x3 sokak basketbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçaabat'ta 3x3 sokak basketbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
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