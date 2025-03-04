Trump, Yunanistan\'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

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İstanbul trafiğinde skandal görüntü! Arkadaki sürücü her şeyi kaydetti

2025\'te Avrupa\'daki en iyi rotalar belli oldu! Türkiye de listede

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yayımlanan Stavros Yannidis imzalı değerlendirmede Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"ANKARA, AVRUPA'NIN POTANSİYEL GARANTÖRÜ OLARAK ORTAYA ÇIKTI"

2020'lerin başında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrupa'nın güvenlik mimarisi için Türkiye ile masaya oturmasının imkansız olduğu savunulurken, şimdi Ankara'nın Avrupa'nın savunma özerkliğinin potansiyel garantörü olarak ortaya çıktığı belirtildi.

"ABD'NİN AVRUPA'DA ASKERİ VARLIĞINI AZALTMASI TÜRKİYE İÇİN FIRSAT"

Değerlendirmede, "Zaman ve uluslararası şartlar değişti. Zira, ABD'nin yaşlı kıtada (Avrupa) askeri izlerini azaltma niyetini açık etmesi, Türkiye için birinci sınıf fırsat oluşturuyor. Sadece Avrupa 'salonlarına' geri dönmesi için değil, aynı zamanda NATO ve Avrupa'da da öncü rol oynaması için." ifadesi yer aldı.

"ERDOĞAN VE FİDAN, SADECE TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YI ÇIKMAZDAN KURTARABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Yunanistan'ın savunma sanayisinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği hıza uyum sağlayamadığına işaret edilen değerlendirmede, "Yaşlı kıta, savunma anlamında kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla, sadece Türkiye'nin Avrupa'yı ekonomide, savunmada ve siyasette çıkmazdan kurtarabileceğini söylüyor." ifadesine yer verildi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ SİLAH PAZARINDA HIZLA BİR DEV HALİNE GELDİ"

Değerlendirmede, İtalyan Piaggio Aerospace firmasının Baykar tarafından satın alınması ve Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar KIZILELMA gibi savunma sanayisindeki başarılar örnek verilerek, tüm bunların Türk savunma sanayisinin silah pazarında hızla bir dev haline geldiğini gösterdiği aktarıldı.