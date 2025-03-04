Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat - Son Dakika
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Dünya

Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

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Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltma niyeti ile uluslararası koşulların, Türkiye'ye Avrupa güvenliğinde rol oynama açısından önemli fırsat sunduğunu yazdı.

04.03.2025 19:16  Güncelleme: 20:15
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Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yayımlanan Stavros Yannidis imzalı değerlendirmede Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"ANKARA, AVRUPA'NIN POTANSİYEL GARANTÖRÜ OLARAK ORTAYA ÇIKTI"

2020'lerin başında Fransa, Almanya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Avrupa'nın güvenlik mimarisi için Türkiye ile masaya oturmasının imkansız olduğu savunulurken, şimdi Ankara'nın Avrupa'nın savunma özerkliğinin potansiyel garantörü olarak ortaya çıktığı belirtildi.

"ABD'NİN AVRUPA'DA ASKERİ VARLIĞINI AZALTMASI TÜRKİYE İÇİN FIRSAT"

Değerlendirmede, "Zaman ve uluslararası şartlar değişti. Zira, ABD'nin yaşlı kıtada (Avrupa) askeri izlerini azaltma niyetini açık etmesi, Türkiye için birinci sınıf fırsat oluşturuyor. Sadece Avrupa 'salonlarına' geri dönmesi için değil, aynı zamanda NATO ve Avrupa'da da öncü rol oynaması için." ifadesi yer aldı.

Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat

"ERDOĞAN VE FİDAN, SADECE TÜRKİYE'NİN AVRUPA'YI ÇIKMAZDAN KURTARABİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Yunanistan'ın savunma sanayisinin uluslararası gelişmelerin gerektirdiği hıza uyum sağlayamadığına işaret edilen değerlendirmede, "Yaşlı kıta, savunma anlamında kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla, sadece Türkiye'nin Avrupa'yı ekonomide, savunmada ve siyasette çıkmazdan kurtarabileceğini söylüyor." ifadesine yer verildi.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ SİLAH PAZARINDA HIZLA BİR DEV HALİNE GELDİ"

Değerlendirmede, İtalyan Piaggio Aerospace firmasının Baykar tarafından satın alınması ve Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar KIZILELMA gibi savunma sanayisindeki başarılar örnek verilerek, tüm bunların Türk savunma sanayisinin silah pazarında hızla bir dev haline geldiğini gösterdiği aktarıldı.

Trump, Yunanistan\'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
Kaynak: AA

Yunanistan, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çevre:
    Geliyor Osmanlı imparatorluğu Hazır olun 113 60 Yanıtla
  • 78908900:
    Dünya savaşlarına bakın mağlup devletler Abd nin yardımlarıyla ekonomik dev haline geldiler.Askeri alanda geri kaldılar ABD nin şemsiyesi altında sefa sürüp zengin oldular.Düşünün ! Türkiye 40 yıldır terör ile mücadele ediyor harcadığı para 2 trilyon dolar.Bu rakam askeri yatırımlara değil ekonomiye harcanmış olsa Devletimiz ve halkımız nasıl refah içinde olurdu.Emperyalistlere güvenmek büyük sorunları getirir . 157 6 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Trump ın ipiyle kuyuya inen yunan, sizi bizim elimizden kim alıcak? 129 11 Yanıtla
  • Barış Aksoy:
    Türkiye de peki Emekli maaşı ne olacak? 31 33 Yanıtla
    1Belinay:
    emekli maaşı 40 bi tl olsa sizin için gerisi önemli degil düşunmüyorsunuz ki 10 sene sonra suriye gibi olursak ne olacak 18 5
  • Özcan Kuvan:
    Emekliler TÜİK in açıkladığı yalan enflasyon verilerinden dolayı TÜİKİ mahkemeye verdi bu konuda neden basında bir haber çıkmıyor? Basın neden emekliyi desteklemiyor? 22 9 Yanıtla
  • Hidir Akbaba:
    uçak yerine heykel yapmak lazım 21 5 Yanıtla
  • 81855655As:
    sırtakilerin Türkiye korkusu.akıllı oldukları sürece, sorun olmaz.tabi adalarrrr…. 5 0 Yanıtla
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