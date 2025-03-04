Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek, göz gözü görmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek, göz gözü görmeyecek

Geniş Video İzle

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bazı bölgelerde yağış beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan 3 gün süreyle Suriye üzerinden gelen tozlu hava ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz'in doğusunda toz taşınımı görülecek.

04.03.2025 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Rize, Artvin'in kıyı kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

MGM, yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı, doğu kesimlerinde buzlanma olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, buzlanma ve çığ tehlikesinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

SURİYE ÜZERİNDEN GELİYOR

Toz taşınımıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Hava Forum yaptığı paylaşımda, "Yarın Suriye üzerinden ülkemize yoğun bir toz girişi gerçekleşecek. 3 gün toz etkisinde kalacağız." dedi.

Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIKLAR

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 9, en düşük 0; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 15, en düşük 5 derece olacak.

Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde
Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde
Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı: Sıcaklıklar Normallerin Üzerinde
Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek, göz gözü görmeyecek
Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Hava Durumu, Akdeniz, Artvin, Güncel, Suriye, Sağlık, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek, göz gözü görmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
11:19 Trafik cezaları katlanıyor Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar Trafik cezaları katlanıyor! Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:52:20. #7.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji uyardı: 3 gün sürecek, göz gözü görmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.