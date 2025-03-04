Türkiye\'deki araçların çoğu yeni fiyatlardan etkilendi

Ekonomi

Çok büyük bir değişim var! İşte güncel şampiyonluk oranları

Son dönemlerde yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt pompalarına zam ve indirim olarak yansıdı. Son açıklanan karara göre, benzine indirim yapılırken, motorin fiyatlarına ise zam uygulandı.

Pazartesi günü yüzde 1,6 düşüş yaşayan Brent petrolü varil başına 71 dolara doğru gerilerken, ABD Ham Petrolü 68 dolara yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 04 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise 0,07 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.94 TL

Motorin litre fiyatı: 47.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 47.73 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.