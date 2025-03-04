Türkiye'deki araçların çoğu yeni fiyatlardan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'deki araçların çoğu yeni fiyatlardan etkilendi

Geniş Video İzle

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrası gözler akaryakıt bedellerine çevrildi. Benzin fiyatlarında dün geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapılırken, motorin fiyatları ise 0,07 kuruş zamlandı.

04.03.2025 08:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt pompalarına zam ve indirim olarak yansıdı. Son açıklanan karara göre, benzine indirim yapılırken, motorin fiyatlarına ise zam uygulandı.

Pazartesi günü yüzde 1,6 düşüş yaşayan Brent petrolü varil başına 71 dolara doğru gerilerken, ABD Ham Petrolü 68 dolara yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 04 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar pompaya yansıdı. Motorin grubunda ise 0,07 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.39 TL

Motorin litre fiyatı: 46.65 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 45.94 TL

Motorin litre fiyatı: 47.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 46.31 TL

Motorin litre fiyatı: 47.73 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor. Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler. Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Türkiye\'deki araçların çoğu yeni fiyatlardan etkilendi
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki araçların çoğu yeni fiyatlardan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 149700:
    varil 68 dolar,, 160 litre.. bizde litresi aşağı yukarı 1.5 dolar.. varilin 110 dolar olduğu dönemlerde yine bizde 1.5 dolardı.. sormak lazım aradaki farkı acaba kim yiyor.. bu ülkeyi kim soyuyor? 7 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yine nssil belirleniyor kuyruk eklentisi.. hukumet zam yapuyor ya da indirim. uyaniklara bak ya.. yok oradan bu olutor suradan su oliyor kim yapti Nijerya savunma bakanligi.. hukumet belirliyor . yuzde belli miktarda da vergisi aninda aliniyor. 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:19:13. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'deki araçların çoğu yeni fiyatlardan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.