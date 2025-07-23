Akkışla Dostluk Turnuvası 5. Kez Başladı - Son Dakika
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Akkışla Dostluk Turnuvası 5. Kez Başladı

Akkışla Dostluk Turnuvası 5. Kez Başladı
23.07.2025 12:36  Güncelleme: 12:38
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Kayseri'de yöre dernekleri ve Akkışlalılar tarafından düzenlenen 5. Akkışla Dostluk Turnuvası, İlçe Kaymakamı Engin Atilla'nın vuruşuyla açıldı. 12 takımın katılacağı turnuva, 40 yaş üstü oyunculardan oluşacak ve 14 hafta sürecek.

Kayseri'de faaliyet gösteren yöre dernekleri ve Akkışlalılar tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen Akkışla Dostluk Turnuvası'nın 5.'si İlçe Kaymakamı Engin Atilla ve Tertip Komitesi Başkanı Alpaslan Sungur'un vuruşuyla başladı.

Açılışta ayrıca Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Halil Burak, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özuzun, CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, MHP İlçe Başkanı Mustafa Görgün, TÜFAD İl Başkanı Ahmet Yıldız, TFF Kayseri İl Temsilcisi ASKF Başkanı Mutlu Önal, ERÜ Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Serdar Sucan, Kayseri İl Hakem Temsilcisi Ömer Murat Ülger, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Eski Futbolcu Antrenör Gökmen Başoğlu, Kayseri Çevik Kuvvet Müdürü Mustafa Topal, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Memur Sen il Temsilcisi Mehmet Emin Aslantürk, İlksan Kayseri Temsilcisi Selvettin Uluç, Önceki Dönem SMMM Başkanı Suat Özsoy, Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şube Üyesi Hüseyin Güngör, Akkışla Dernek Başkanı Erol Sungur, Kululu Dernek Başkanı Ali Bayazıt, Manavuz Dernek Başkanı İbrahim Altındağ, Emekli Emniyet Amiri Ersel Şahin ve gurbetçi futbolcu Serdar Himmetoğlu katıldı.

Turnuvada bu sene 14 hafta boyunca 40 yaş üstü oyunculardan oluşan 12 takım mücadele edecek. Lig usulün oynanan maçlarda en çok puanı toplayan takım finale kalacak ardından 4 takım kendi aralarında eleme oynayarak ilk finalistin rakibi olacak. Yapılan final müsabakasının sonucunda da 5. Akkışla Dostluk Turnuvası şampiyonu belli olacak.

Turnuvanın her hafta 12 takım, 15 hakem ve 500 yakın aşkın katılımcıyı bir araya getirdiğini söyleyen Turnuva Tertip Komitesi Başkanı Alparslan Sungur, bu sene 5. kez düzenlenen turnuvanın basından, sosyal medyadan ve mesaj gruplarından 30 bin kişi tarafından takip edildiğini belirterek, sporun tanıştırıcı özelliğini her yönüyle kullanarak çok güzel hatıralar ve dostluklar oluşturduğunu vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akkışla Dostluk Turnuvası 5. Kez Başladı - Son Dakika

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