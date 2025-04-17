AKRA Gran Fondo Antalya: 10 Ülkeden 500 Bisikletçi Yarışacak - Son Dakika
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Spor

AKRA Gran Fondo Antalya: 10 Ülkeden 500 Bisikletçi Yarışacak

AKRA Gran Fondo Antalya: 10 Ülkeden 500 Bisikletçi Yarışacak

Antalya'nın Kemer bölgesinde 18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya bisiklet yarışına 10 ülkeden 500 amatör bisikletçi katılacak. Organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilecek ve 'Pedallar döner, dostluk büyür' sloganı ile dostluk ve sporun birleştirici gücü vurgulanacak.

17.04.2025 16:05  Güncelleme: 16:07
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Amatör yol bisikletçilerine güzel bir yarış imkanı sunan AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da 10 ülkeden 500 sporcu yer alacak.

Antalya Valiliği himayesinde bu sene 7. kez gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya, Kemer'in güzelliklerinde 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. 'Pedallar döner, dostluk büyür' sloganı ile düzenlenecek organizasyon, amatör yol bisikletçilerine güzel bir yarış imkanı sunacak. Organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleşecek. AKRA Gran Fondo, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun parkur ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik parkuru ile katılımcıların beğenisini toplayacak Yarış, Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve yaklaşık 6 saatin ardından aynı noktada sona erecek. Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Rusya, Mısır, Kazakistan, Belçika, Danimarka, Almanya ve Ukrayna'dan 500 sporcu da dostluk için pedal basacak.

Basın toplantısı düzenlendi

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda; Antalya Vali Yardımcısı Ahmet Yazgan, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Cansın Efir, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Antalya Powered by AG Tohum bisiklet yarışının Proje Koordinatörü A.Haluk Özsevim'in yanı sıra birçok katılımcı yer aldı.

Ahmet Yazgan: "Pedallar dönsün dostluk kazansın"

Antalya Vali Yardımcısı Ahmet Yazgan, Antalya'ya yeni atandığını ifade ederek, " Muğla'dan Antalya'ya yeni atandım. AKRA Gran Fondo'nun yanında benim kendi heyecanım da var. Muğlamız güzel bir şehirdi ama Antalyamız daha üst bir şehir. Antalya dünya şehri haline geldi. Daha yakın zamanda havalimanının yeni terminallerinin açılışını gerçekleştirdik. Cumartesi 2 parkurumuz var. Şenlik havasında geçmesini ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Amatör ruhun topluma daha fazla şey kattığını düşünüyorum. Organizasyonun kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum. Pedallar dönsün dostluk kazansın" dedi.

Ahmet Solmaz: "Amacımız Antalyamızın var olan gücünü korumak"

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da, "Ev sahibi olarak konuşmak bize mutluluk veriyor. İlçemizin doğal güzellikleri ile sporun bir araya gelmesi ulusal ve uluslararası sporcuların geri dönüşlerini aldığımızda ne kadar önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığımızı görüyoruz. Bu ayı bisiklet ayı ilan ettik. İlk organizasyonumuz olan Trans Taurus'u gerçekleştirdik. Sonrasında Sky To Sea ve aynı tarihlerde AKRA Gran Fondo'yu başlatacağız. En son ise Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu olacak. Bölgemize fazlasıyla değer katan organizasyonlar. Bizler bu eşsiz doğal güzelliklerin içinde misafirlerimizi sporcu kimlikleri ile ağırlamaktan ve doğa sporları merkezi olma sözümüzü daha ileri taşımaktan çok memnunuz. Bu kadar güzel doğası bulunan ortamda neler yapabiliriz diye konuşuyoruz ama en önemlisi bugün AKRA Gran Fondo'da heyecanını yaşadığımız gibi sürdürülebilirlik çok önemli. Amacımız Antalyamızın var olan gücünü korumak ve ilerletmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Haluk Özsevim: "10 ülkeden 500 sporcu katılacak"

Antalya Powered by AG Tohum bisiklet yarışının Proje Koordinatörü A.Haluk Özsevim, sporun birleştirici gücüne değindiklerine dikkat çekerek, "Biz organizatörler anlamında etkinliğin keyfi ve rahatlığı var. Aynı ekiple 7 yıldır yürüyoruz. Bir aile olarak bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Son 4 senedir Kemer'de gerçekleştiriyoruz. Bu sene sloganımız 'Pedallar Döner Dostluk Büyür'. Dünyada çatışma var, savaşlar devam ediyor. Bu bağlamda dostluğa değinmek istedik. Sporun birleştirici gücünün dünya barışına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu yarışta iki etabımız var. Biri 98K AKRA parkuru 2 bin metre üzerine çıkılan güzel ve görselliği bulunan etap. Diğeri 49K'lık etabımız. Şu anda yarışa 10 ülkeden 500 sporcu katılacak. Kemer Olbia Parkı'ndan başlayıp aynı yerde sonlandıracağız. Başta Antalya Valiliği olmak üzere sponsorlarımıza ve desteklerde bulunan belediyelerimize teşekkür ediyorum. Günümüzde bu tip organizasyonları yapmak zorlaşıyor. AKRA Hotel'e sonsuz teşekkür ediyorum. Cumartesi günü keyifli bir spor etkinliği bizleri bekliyor. Gelecek sene birçok organizasyonu bir araya katarak festival havasında yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor AKRA Gran Fondo Antalya: 10 Ülkeden 500 Bisikletçi Yarışacak - Son Dakika

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