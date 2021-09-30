Üye Girişi
Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu

30.09.2021 16:12
Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu Fen Lisesi spor salonunda ilk kez 3x3 Street Ball (Sokak Basketbolu) turnuvası düzenlendi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu Fen Lisesi spor salonunda ilk kez 3x3 Street Ball (Sokak Basketbolu) turnuvası düzenlendi. Çocuklara, centilmenlik ve basketbol sevginin aşılanması amaçlanan turnuvada 16 takım yarıştı. İki gün süren turnuva finalinde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Coşgun, Aksu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi, Aksu Gençlik ve Spor Müdürü Zeki Gök ve Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak tarafından takdim edildi.

Turnuva, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Aksu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zeki Gök, Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Aksu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zeki Gök, turnuva öncesinde öğrencilerin antrenmanlarına dahil oldu.

Aksu Fen Lisesi'nden 11, Aksu Yedisu Sağlık Meslek Lisesi'nden 5 takımın katıldığı Street Ball turnuvası, Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak'ın konuşmasıyla başladı. Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, Aksu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle, Aksu'da ilk kez düzenlenen 3x3 Street Ball turnuvasında yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu tür organizasyonların, ilçelerin dinamiklerini harekete geçirme noktasında önem olduğunu aktaran Soner Yasak, "Geleceğimizin teminatı, aydınlık gençlerimizin bu tür organizasyonlarda sporla buluşturmak, hem Aksumuz adına hem de diğer ilçeler adına güzellikler ortaya koymada önem arz etmektedir. Biz İl Temsilciliği olarak Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan'ın talimatları ve desteğiyle burada olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"Amaç, centilmenlik ve basketbol sevgini aşılayabilmek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun '10 bin pota projesi' kapsamında bütün il ilçelere pota yardımı yapıldığını ve bu potaları değerlendirmek için 3x3 Street Ball turnuvasını düzenlediklerini ifade eden Aksu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Özgür Uğraşan, "Turnuva kurallarında, basketbol kuralları geçerli. Yalnızca her atılan baskette 1 sayı, 3 sayılık çizgisinin gerisinden atılan basketler ise 2 sayı olarak puanlanıyor. Maç süresi 10 dakika. Bu sürede en fazla sayıyı atan takım galip oluyor. 15 sayıya ulaşan takım 10 dakikalık maç süresi dolmadan da maçı bitirebiliyor. Asıl amaç, centilmenlik ve çocuklarımıza basketbol sevgisini aşılayabilmektir" diye konuştu.

"Turnuvanın galibi 'Aslanlar' oldu"

Aksu Fen Lisesi ve Aksu Yedisu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin yarıştığı turnuvanın finalinde Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan 'Aslanlar' takımı birinci, 'Yıldızlar' takımı ikinci, 'Süpernova' takımı üçüncü ve 'Kaçcov' takımı dördüncü oldu.

"Gönüllü hakemler yönetti"

3x3 Street Ball turnuvasını, Antalya'dan gönüllü olarak görev alan hakemler tarafından yönetildi. Turnuvanın ilk gününde Oktay Çetin Sağdemir, Berkay Kılıç, Selahattin Ertuğrul, Nurdan Açık görev alırken, ikinci gününde ise Selahattin Ertuğrul, Nurdan Açık, Yunus Emre Güdücü ve Hasan İşlek turnuvayı yönetti. - ANTALYA

Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu
Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu
Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu
Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu
Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu
Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu

milli eğitim bakanlığı, basketbol, Hisarcık, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü 16:17 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:11 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar 16:05 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor 15:46 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı 15:30 Shakira parkta uğradığı yaban domuzlarının saldırısını ağlaya ağlaya anlattı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor 14:28 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor

Son Dakika Haberleri
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:38 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
15:22 Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
15:11 Son Dakika! Merkez Bankası rezervleri 122 milyar dolar oldu
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
16:19
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar         
16:10
Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı         
15:54
Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi         
15:39
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:24:12. #1.12#
SON DAKİKA: Aksu'da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement