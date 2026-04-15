Alanya Belediyespor, Yeni Sezon Hedefini Açıkladı

15.04.2026 11:45
Faruk Konukçu, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerini duyurdu.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden ON Hotels Alanya Belediyespor'un başkanı Faruk Konukçu, kadrolarındaki oyuncuların çoğuyla yollarının ayrıldığını belirterek, hedeflerinin yeni sezonda play-off sonrası Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğunu söyledi.

Konukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir önceki sezon Efeler Ligi'ni 5. sırada tamamladıklarını ancak Arkas'ın ligden çekilmesiyle Challenge Kupası yerine CEV Kupası'na katılma hakkı kazandıklarını ifade etti.

Bu sürecin ardından hem Avrupa hem de ligde yükü taşıyabilecek bir takım kurmak için kariyerleri oldukça başarılı 7 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını kaydeden Konukçu, "Maalesef gelen ve kalan oyuncular arasında uyum yakalayamadık. Oyuncuların kariyer geçmişlerinin iyi olması, onları takım olmaya itmiyor. Takım olamamanın bedelini sezon boyunca ödedik." dedi.

Konukçu, özellikle ligde 3-2'lik skorla çok fazla maç kaybettiklerine dikkati çekti.

Kadrodaki 15 oyuncuyla yollar ayrıldı

Başarısız sezonun ardından gelecek dönem planlamasını yeniden yaptıklarını anlatan Konukçu, "Bu sezonun hikayesinde yer alan oyuncuların çoğunluğuyla devam etmeme kararı aldık. Duygusal kırılmalar çok fazlaydı. Bu kırılmaların arkadaşlık ilişkilerini de ister istemez bozacağını ve önümüzdeki yılı da bize kaybettireceğini düşündük." diye konuştu.

Yeni sezonda sadece libero Zeka Çağatay Kır ile ara transfer döneminde Halkbank'tan transfer edilen Brodie Hoffer'in takımda tutulduğunu aktaran Konukçu, diğer oyuncularla ise yolları ayırdıklarını belirtti.

Başkan Konukçu, ligde 5-8'in içerisinde play-off potasında kalmak ve Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediklerine değinerek, "Bu hedefimizi yine canlı tutuyoruz." dedi.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladıklarını anlatan Konukçu, "Önemli yabancı oyuncularla anlaştık, birçok yerli oyuncuya imza attırdık. Yine iddialı bir takımız. Ligde ve şehirde heyecan yaratacak bir takım kurduk. Önümüzdeki sezon Alanya'da iyi bir voleybol izlettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Prim eşiğimiz Avrupa kupalarına katılmakla başlıyor"

Bu sezon iki Avrupa kupası maçı oynadıklarını hatırlatan Konukçu, Erkekler CEV Kupası ilk turunda Sırbistan'ın Vojvodina Novi Sad ekibini eleyerek önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.

İkinci turda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına elendiklerini ancak rakibin daha sonra Galatasaray'ı da eleyerek gücünü kanıtladığını ifade eden Konukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O dönemde hem oyuncu sakatlıklarımız hem de yabancı oyuncularımızın lisanslamalarını tamamlayamadığımız bir dönemde karşılaşmıştık. O süreçleri yaşamasaydık belki bir tur daha atlayacaktık. Bu sezon öncelikli hedefimiz play-off. Ancak artık prim eşiğimiz Avrupa kupalarına katılmakla başlıyor. Bu iddiayı taşıyan oyuncularla yola devam etmek istiyoruz."

Ligde dünyanın en iyi 50 oyuncusunun bulunduğunu ve birçok sporcunun Türkiye'de oynamayı tercih ettiğini aktaran Konukçu, "İyi oyuncular lige geldikçe, yerli oyuncuların kalitesini değiştiren ve dönüştüren bir güç ortaya çıkıyor. Antrenman ve maç kalitesi yükseliyor. Bu da milli takıma yansıyacaktır. Erkek voleybolu, kadın voleybolu kadar popüler olmasa da en az onun kadar başarılı olmaya aday bir noktada duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alanya Belediyespor'un yaklaşık 1,5 milyon avro bütçeye sahip olduğunu belirten Konukçu, Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe, Galatasaray ve Spor Toto gibi kulüplerin bütçelerine ulaşmalarının mümkün olmadığını, bu nedenle altyapıya yöneldiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

