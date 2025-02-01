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- Alanya'da Grand Prix Antalya yarışı başladı

ANTALYA - Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun takviminde bulunan ve Uluslararası Pedalya Bisikleti tarafından organize edilen bisiklet yarışının ilk serisi Grand Prix Antalya, Alanya'da start aldı. 77 ülkeden 11 takım, 142 kilometrelik yarışta kıyasıya mücadele verdi.

Pedalya Uluslararası Bisiklet Yol Yarış serisinin ilk ayağı Alanya'da gerçekleşti. 142 kilometre ve 77 sporcudan oluşan yarışta sporcular kıyasıya mücadele etti. Alanya'dan Gazipaşa istikametinde geçen bisiklet yarışına farklı ülkelerden sporcular katılım sağladı. 11 takımdan oluşan yarışta Hamdan Wan Abdul Rahman birinci, Ramazan Yılmaz ikinci ve Emre Kaplan ise üçüncü oldu.

Sporculara madalyalarını Antalya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Alanya Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Kural, Antalya Ticaret Odası YK üyeleri Hüseyin Sarı ve Mustafa Yayla verdi. Ayrıca şampiyon olarak birinci olan Hamdan Wan Abdul Rahman'a geçtiğimiz yıl elim bir kazada hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası merhum başkanı Ali Bahar anısına Mavi Mayo ödül mayosu ve en başarılı beyaz mayosu verildi.

Pedalya Uluslararası Bisiklet Yarışları Kurumsal İletişim Direktörü Okan Özkırmızı, "Bugün Antalya'nın Alanya ilçemizde ilk UCİ yarışımızı 1.2 kategorisinde gerçekleştirdik. Yarışımız kapsamında Japonya'dan, Kazakistan'dan, Malezya'dan ve Türkiye'den profesyonel takımlar ve milli takımlar katıldı. Özellikle vurgulamak istediğimiz nokta 1 Şubat tarihinde mükemmel bir havada gerçekleşti. Dünyanın birçok ülkesinde bisiklet yarışları çok daha yoğun kış şartlarında gerçekleşirken, Antalya'nın ve Alanya'nın bize sunduğu nimetler sayesinde güzel bir havada gerçekleşti. Alanya'ın, Türkiye'de bisikletin başkenti olsun istiyoruz. Kadın milli takımlar ve erkek milli takımlar var. Alanya'nın bu konuda sunmuş olduğu avantajları sonuna kadar yaşamaya gayret ediyoruz. Bizim bugünkü yarışımız Grand Prix Antalya yarışıydı" dedi.

"Tarihi yer tanıtımları için yarışlar düzenleniyor"

Tarihi tanıtım için de yarışların önemli olduğunu vurgulayan Özkırmızı, "Önümüzdeki hafta bugünde Grand Prix Aspendos yarışımız olacak. Çünkü tarihi kentlerimizden Aspendos'un tanıtımına çok önem veriyoruz. Bizim serimiz 5 yarıştan oluyor. 3. etabımız Antalya'da olacak. Turof Pedalya çok büyük bisiklet festivaliyle 14-15-16 Şubat'ta gerçekleşecek. Bir sonraki yarışımızda 22 Mart'ta yine Alanya'da gerçekleşecek. Bir de bizim Apollon Tapınağını tanıtacağımız Side'de yarışımız var ve sezonu 6 Nisan'da kapatacağız. Sporseverleri her hafta sonu Alanya'da bisiklet yarışlarında görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özkırmızı, "142 kilometrelik bir yarış gerçekleşti. Bugün 77 sporcumuz katıldı, 11 takımla yaptık. Şu an sezonun ilk yarışı olduğu için ve takımlar antrenman süreçlerine yeni başladıkları için katılımımız her haftadaki yarışta artarak devam edecek. 6 Nisan'daki yarışlarımız doldu. Maksimum seviyeye ulaşmış durumdayız. O yüzden spor kulüplerine yerli ve yabancı spor kulüplerinden yarışlarda erkenden yer almak için başvuruları yapmalarını hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yarış serisi yarın gerçekleşecek International Kleopatra Criteryum yarışı ile devam edecek.