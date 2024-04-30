Alanya'da Padel Antrenör Eğitimi Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Alanya'da Padel Antrenör Eğitimi Programı Tamamlandı

Alanya\'da Padel Antrenör Eğitimi Programı Tamamlandı

Alanya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Padel Antrenör Eğitimi Programı'na 13 sporcu katıldı. Programın sonunda sporculara antrenörlük sertifikaları verildi. Padel İstanbul Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş, padelin dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından biri olduğunu belirtti ve sporculara başarılar diledi.

30.04.2024 20:37
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Padel Antrenör Eğitimi Programı'nı tamamlayan 13 oyuncu sertifikalarını aldı.

Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Uluslararası Padel Federasyonu Türkiye temsilcisi Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından Alanya Padel Akademi kortlarında 13 sporcunun katılımıyla 4 günlük antrenör eğitimi programı gerçekleştirildi.

Programının ardından törenle sporculara antrenörlük sertifikaları verildi.

Padel İstanbul Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, padelin son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından olduğunu söyledi.

Dünyada 90 ülkede aktif 25 milyon sporcusu olan padelin 72 ülkede federasyonunun bulunduğu bilgisini veren Pakiş, "Bir raket sporu padel, 10'a 20 ölçüsünde bir kort ve etrafı cam duvarlarla çevrili bir alanda oynanıyor. Top cam duvarlara çarpabiliyor, geri geliyor oyuna. Aynı zamanda dışardan vuruşlar yapılabiliyor. Bu yüzden daha uzun ralliler ve sıra dışı vuruşlar mümkün. Eğlenceli bir aile sporu. Yani anne, baba, dede, anneanne, çocukların oynayabileceği bir spor." diye konuştu.

Pakiş, antrenörlük sertifikası alan sporculara kariyerlerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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